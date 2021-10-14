年度紅藍卡福利申請轉換 10/15開跑

紅藍卡年度登記期從10月15日起開始登記，至12月7日止。

「年近65紅藍卡 專題」從7月起於世界日報地方新聞B3版，提供了完整聯邦醫療保險 計畫(俗稱紅藍卡)的保險資訊。帝國藍十字藍盾健保公司鼓勵年滿65歲的長者們，持續追蹤重點資訊。若想瞭解更全面的資訊內容，於10月底前可前往世界新聞網的「健康」類別下「年近65紅藍卡專題」查看紅藍卡資訊，搜尋：https://bit.ly/turningto65。

紅藍卡年度登記期(AEP, Annual Election Period)即將開始，從10月15日至12月7日止。這段時間是年滿65歲的民眾檢視自己的紅藍卡計畫並作出改變的最佳時期。民眾可以在年度登記期(AEP)切換到原始醫療保險，也可以更改紅藍卡優勢計畫方案或註冊加入。其新的變更保險計畫將於次年的1月1日起開始生效。

持有傳統紅藍卡A部分(住院保險)及B部分(醫療保險)的民眾，才可以進而加入優勢計畫。在加入優勢計畫後，民眾不僅可以保留原有的A部分B部份的基本福利 ，還可以增加D部分聯邦醫療處方藥承保計畫的服務，詳細可以詢問私人健康保險公司，如帝國藍十字藍盾健保公司，來獲得更多訊息。

大部分紅藍卡優勢計畫每年都會對醫療網路所承保的藥物以及額外福利做一些改變，請民眾查詢自己目前的保險公司進行深入瞭解，或到其他保險公司瞭解他們新一年保險計畫承保範圍及福利，尋求最佳方案，安排自己的退休健康計畫。

年滿65歲的長者們若想確保在長久的晚年生活有安全保障，建議在退出職場、邁入退休生活前，提前進行醫療保險健康計畫。同時也別忘了做年度體檢，以瞭解自己的健康醫療保險需要，從而找到最適合自己的醫療保險計畫。

「年近65紅藍卡專題」已推出14篇全方位專題報導，主要提供給想申請但還未申請的民眾。如因個人健康醫療需求的不同，想掌握更多紅藍卡優勢計畫的福利、費用及服務等訊息，請上世界新聞網查詢或上https://bit.ly/turningto65。

帝國藍十字藍盾健保公司法拉盛辦公室(138-31 39th Ave)每週一至週五，上午9時至下午5時，提供紅藍卡一對一免費諮詢服務，歡迎想瞭解訊息的民眾前往諮詢。另外鼓勵需要瞭解「2022年紅藍卡優勢計畫福利」的民眾，還可免費參加10/22、11/05、11/19、11/29、12/03上午10時，以及10/29、11/08、11/12、12/6下午2時舉辦的實體講座。參加講座需事先致電報名，電話：347-628-9842。