世紀修車行喬遷擴大經營技術精湛 實實在在

世紀車行全新裝修及先進設備，免費大型停車場，讓車主無後顧之憂。

法拉盛 世紀修車行(Advance Auto Tech, Inc.)日前喬遷至法拉盛Linden Place擴大經營，除設置全新兩萬呎車廠外，還聘有優秀技師以及添購先進設備，同時備有大型停車場。令人耳目一新的車行為新老顧客排憂解困，提供實在周全又令每位僑胞安心的服務。

當車輛發生事故或碰撞後，每位車主都希望找到合適的修車行進行修理，期盼儘快上路。若沒有熟悉的維修廠家，建議諮詢朋友或親戚推薦，以取得信譽及技術都可靠的修車行。一般而言，在地資歷深厚的修車場其汽車 修理技工和信譽通常是可獲得較高評價及好評推薦的。

老字號世紀車行優良的技工團隊及先進精密的儀器，是多年來新舊客戶信心的來源。該車行擁有全電腦四輪定位機器和全電腦輪胎平衡器，能提供專業的四輪定位服務，通過精準調整、電腦化的作業，還可延長輪胎壽命，達到省油效果。如何判斷車輛是否該加裝四輪定位功能？負責人指出，當車輛出現以下現象，就有可能需要做四輪定位了：例如車輛直行時方向盤是偏的、雙手離開時車輛會向左或向右偏滑、輪胎磨損不正常、會有嚴重吃胎現象、方向盤會左右晃動、行駛時有浮游等；又如汽車掛檔或換檔時感到有撞擊力的話，很可能要維修變速器了。

世紀車行精修各類日本、歐洲、美國及韓國車輛，承擔大樑校正、無塵烤漆、引擎電路、四輪定位、排檔維修、保險 追討等全面服務。多年來該車行以優秀的維修技術、實惠合理的價格、熱情誠信的服務、先進的現代儀器，樹立起優良口碑，贏得老顧客的不斷讚譽。

在世紀車行全新無塵的烤漆房內新增先進設備，可讓烤漆耐用度久，硬度及抗磨損持久性也高，質量及品質遠遠超過普通的噴漆。總之，無論是奔馳、寶馬，還是其它各種車型，世紀車行都能確保遭碰撞的車輛整修後，恢復新車般的完美無瑕。

世紀車行有經驗豐富的技師，每位師傅都對各式車子的性能與維修保養瞭若指掌，能免費為顧客做評估和諮詢。世紀車行還可以幫助汽車保險理賠的客戶爭取到最合理的賠償，處理複雜的電話及文件，最大限度讓顧客滿意。

世紀車行新址：34-48 Linden Place, Flushing, NY 11354，電話：718-358-9341/9344，傳真：718-358-9844。