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世紀修車行喬遷擴大經營技術精湛 實實在在

紐約訊
世紀車行全新裝修及先進設備，免費大型停車場，讓車主無後顧之憂。
世紀車行全新裝修及先進設備，免費大型停車場，讓車主無後顧之憂。

法拉盛世紀修車行(Advance Auto Tech, Inc.)日前喬遷至法拉盛Linden Place擴大經營，除設置全新兩萬呎車廠外，還聘有優秀技師以及添購先進設備，同時備有大型停車場。令人耳目一新的車行為新老顧客排憂解困，提供實在周全又令每位僑胞安心的服務。

當車輛發生事故或碰撞後，每位車主都希望找到合適的修車行進行修理，期盼儘快上路。若沒有熟悉的維修廠家，建議諮詢朋友或親戚推薦，以取得信譽及技術都可靠的修車行。一般而言，在地資歷深厚的修車場其汽車修理技工和信譽通常是可獲得較高評價及好評推薦的。

老字號世紀車行優良的技工團隊及先進精密的儀器，是多年來新舊客戶信心的來源。該車行擁有全電腦四輪定位機器和全電腦輪胎平衡器，能提供專業的四輪定位服務，通過精準調整、電腦化的作業，還可延長輪胎壽命，達到省油效果。如何判斷車輛是否該加裝四輪定位功能？負責人指出，當車輛出現以下現象，就有可能需要做四輪定位了：例如車輛直行時方向盤是偏的、雙手離開時車輛會向左或向右偏滑、輪胎磨損不正常、會有嚴重吃胎現象、方向盤會左右晃動、行駛時有浮游等；又如汽車掛檔或換檔時感到有撞擊力的話，很可能要維修變速器了。

世紀車行精修各類日本、歐洲、美國及韓國車輛，承擔大樑校正、無塵烤漆、引擎電路、四輪定位、排檔維修、保險追討等全面服務。多年來該車行以優秀的維修技術、實惠合理的價格、熱情誠信的服務、先進的現代儀器，樹立起優良口碑，贏得老顧客的不斷讚譽。

在世紀車行全新無塵的烤漆房內新增先進設備，可讓烤漆耐用度久，硬度及抗磨損持久性也高，質量及品質遠遠超過普通的噴漆。總之，無論是奔馳、寶馬，還是其它各種車型，世紀車行都能確保遭碰撞的車輛整修後，恢復新車般的完美無瑕。

世紀車行有經驗豐富的技師，每位師傅都對各式車子的性能與維修保養瞭若指掌，能免費為顧客做評估和諮詢。世紀車行還可以幫助汽車保險理賠的客戶爭取到最合理的賠償，處理複雜的電話及文件，最大限度讓顧客滿意。

世紀車行新址：34-48 Linden Place, Flushing, NY 11354，電話：718-358-9341/9344，傳真：718-358-9844。

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