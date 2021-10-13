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曼哈頓西村華商「三二一西藥房」提供送藥到府等多項免費服務

紐約訊
「三二一西藥房」免費為人瑞中心會員舉辦講座，由總經理陳素華（左四）與藥劑師張浚雄(右五）等位主持，中心主任伍寶玲（左五）在場歡迎。
「三二一西藥房」免費為人瑞中心會員舉辦講座，由總經理陳素華（左四）與藥劑師張浚雄(右五）等位主持，中心主任伍寶玲（左五）在場歡迎。

2021年稍早時間，華商「三二一西藥房」(Carehart Pharmacy)本著患難與共、服務大眾的精神，毅然在疫情高峰期間，於曼哈頓西村隆重開幕。該診所以服務帶動業務，不但活躍於紐約市僑社活動，還提供送藥到府、填表、閱讀書信、登錄健康碼等多項免費服務，敬請僑胞多加利用。

藥房總經理陳素華(Cindy Chen)說，包括藥劑師張浚雄（Steven Truong)在內的旗下主管與職員，通曉各種語言與華人方言。陳總經理介紹，張藥劑師為第二代華裔移民，主管藥房藥品，並能解答專業醫學問題。她又說，目前疫情仍未走遠，由於該藥房掌握防疫品進口管道，得以充分供應各項必備的Covid-19防禦物資，包括N95口罩、一般口罩及搓手液等，批發零售無任歡迎。

以熱心服務為宗旨的「三二一西藥房」，在紐約市民眾日漸回復正常生活之際，曾多次積極舉辦活動及參與社區服務。2021年8-9月，該藥房兩度為華人策劃會的人瑞老人中心舉辦耆老講座，主題是「防疫措施及維護健康」以及「糖尿病與你」，並大派禮物袋，祝福長者健康快樂。同時期，該藥房還在布碌崙Seth Low公園，參加布碌崙華人服務中心舉辦的中秋節與學生返校日活動，擺攤為民眾量血壓以及派發口罩等禮物，獲得現任市議員崔馬克(Mark Treyger)稱讚，由市議員民主黨候選人李凱健(Ari Kagan)代表向三二一西藥房在內的多個單位頒發感謝狀。

2021年元月2日新張的「三二一西藥房」，配藥或查詢電話：212-321-1010，地址：41 Seventh Ave South, New York, NY 10014(地鐵A/B/C/D/E/F/M至W 4 St-Wash Sq下)。陳素華經理歡迎致電或短訊：646-235-5408，微信(WeChat)：cindykchen。

「三二一西藥房」日前在布碌崙Seth Low公園參加活動，設攤為民服務。
「三二一西藥房」日前在布碌崙Seth Low公園參加活動，設攤為民服務。
「三二一西藥房」總經理陳素華（右）與藥劑師張浚雄(左）通曉各種語言與華人方言，親...
「三二一西藥房」總經理陳素華（右）與藥劑師張浚雄(左）通曉各種語言與華人方言，親切為華人服務。

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