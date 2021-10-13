大西洋城百利酒店豪華大賭場

「朱咪咪與您囍相會」演唱會將於11月24日(星期三)深夜一時在大西洋城百利豪華大賭場宴會廳舉行，為免向隅請從速訂票。

斥巨資重新翻修裝潢全面提升的大西洋城Bally's百利豪華大賭場，感恩節邀請以模仿搞笑馳名演藝界，歌藝不俗的香港 歌影視三棲藝人朱咪咪蒞臨演出。「朱咪咪與您囍相會」演唱會將於11月24日(星期三)深夜一時在百利豪華大賭場宴會廳舉行，票價分VIP$188(後台見面會套票)、$118、$88、$58，每票限一人，小童必須憑票入場，為免向隅請從速訂票。

出生於馬來西亞的朱咪咪14歲開始在酒廊唱歌，且常往新加坡演出。70年代末前往香港發展並走紅，因當時流行粵曲小調而大受歡迎，讓她獲小調歌後稱號，風靡東南亞。90年擔任尹光演唱會嘉賓踏足紅館，在演唱會上扮演徐小鳳大受歡迎，之後簽約TVB在《歡樂今宵》中演出和拍劇。

朱咪咪喜感逗笑的演出方式更是獨一無二，這歸功於她曾參演過多部香港無線電視劇，所扮演角色均入木三分而大受觀眾所喜愛。除電視外也有參與電影 演出擔任諧角，尤以周星馳電影系列最為人熟悉。2011年憑《月滿軒尼詩》獲提名 第三十屆香港電影金像獎最佳女配角；2013年憑電影《撞鬼》提名馬來西亞第一屆金箏獎最佳女主角。最近《陀槍師姐2021》朱咪咪飾演黃金配角二妹姐表現出色，市儈中帶著善良，像極現實生活中的長輩，囉嗦中充滿愛。

百利豪華大賭場有華人賓客熟悉和喜愛的博彩耍樂遊戲，包括百家樂、二十一點、輪盤、西班牙21、牌九、擲骰子、撲克等，要獲得更輕鬆的體驗也可坐下來玩吃角子老虎機。全新正宗亞洲餐廳Red Bowl 88禮聘香港名廚，匠心炮製亞洲風味佳餚美食，誠邀嘉賓食客蒞臨品嚐。

重新打造的高級客房(High Limits Room)為最新成員之一，為客人提供一個更高級的體驗。該私密的High Limits Room專為精英賓客設計，包括19桌迷你百家樂、6桌廿一點、輪盤和擲骰等賭檯，客製牆飾設計和標誌性的天花吊燈營造出一個獨特的氛圍，讓精英賓客亦可在配備豪華的高檔休息室放鬆身心，享用電視娛樂和便餐。全新High Limits Room第一期將在10月完工，並於11月投入啟用，使其成為大西洋城博彩娛樂熱點。

另有750間酒店客房全新設計，靈感來自大西洋城的核心和靈魂：海灘與木板路和清新輕鬆的夏日感覺。現代、簡潔、明淨，反映自然環境。客房地毯鑲嵌地板，還帶有現代梳妝台及淋浴間全新浴室。

感恩節即將到來，百利豪華大賭場為各位準備了精彩的亞洲娛樂表演，讓賓客與家人一起歡度感恩節假期。「朱咪咪與您囍相會」演唱會將於11月24日(星期三)深夜一時在大西洋城百利豪華大賭場宴會廳舉行，票價分VIP $188(後台見面會套票)、$118、$88、$58，每票限一人，小童必須憑票入場，網上購票：www.iemshowplace.com，查詢電話：(718)321-1521。欲瞭解百利酒店大賭場最新資訊，請瀏覽網頁：www.ballysac.com，或致電東方市場部查詢。