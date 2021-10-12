媽祖消災延壽誦經法會10月14日舉行。

2021年10月14日星期四(農歴九月初九)欣逢媽祖成道聖诞！紐約法拉盛媽祖廟舉行消災延壽誦經法會，當日特邀學芳法師、真住法師、鄺智師傅领眾誦經並開示（誦經、供齋、供花、供果、供灯等)。十点開始誦經：功德回向護法居士，日善，祈愿世界和平、人民安樂、風调雨顺、疫情 早消、合家平安、身体健康、生意興隆、萬事如意、福慧双修、六時吉祥！歡迎廣大善信護法来参加祈福，廣種福田、善根增长！集善之家必有餘慶、福雖未濟災已遠離。早上11点舉行媽祖秋季祭拜活動，媽祖聖母赐福：祈福早日消除疫情、眾生平安得福！中午提供素齋。

媽祖——這榮耀的稱呼，言猶在耳、歷歷在目、難以忘懷。媽祖起源福建湄州，英勇事蹟、可歌可泣。源起於航海，普照了航海與海洋海事、創造了傳世偉績、閃耀在歷史時空。

相傳媽祖的真名為林默，又稱林默娘，誕生於宋建隆元年（960年）農曆三月二十三日，宋太宗雍熙四年（987年）九月初九逝世。媽祖是福建莆田望族九牧林氏後裔。祖父林孚，官居福建總管。父林願(惟殷)，宋初官任都巡檢。在她出生前的那個傍晚，鄰裡鄉親看見流星化為一道紅光從西北天空射來，晶瑩奪目，照耀得島嶼上的岩石都發紅了。父母感到這個女嬰必非等閒之女，取名林默，又稱林默娘。林默幼年時就比其他姐妹聰明穎悟，八歲從塾師啟蒙讀書，不但能過目成誦，而且能理解文字的義旨。

長大後，她決心終生以行善濟人為事，專心致志地做慈善公益的事業，平素精研醫理、為人治病、教人防疫消災，人們都感頌她。只要能為鄉親排難解紛，她都樂意去做，還經常引導人們避凶趨吉。

生長在大海之濱的林默還洞曉天文氣象、熟習水性。湄洲島與大陸之間的海峽有不少礁石，在這海域裡遇難的漁舟、商船常得到林默的救助，因而人們傳說她能「乘席渡海」。她還會預測天氣變化，事前告知船戶可否出航，所以又傳說她能「預知休咎事」，稱她為「神女」、「龍女」。

首屆聯合國 媽祖文化論壇走進聯合國，起到了拋磚引玉的好時機，特別在當前這個國際環境和歷史條件下，媽祖文化演講有著新時代里程碑的意義。媽祖是中華民族所有本土信仰中唯一能夠超越時間、空間和民族文化界線的，源自中國，是中華民間最早偶像。媽祖像一位親善大使揚帆世界，為全世界許一個和平未來！有了媽祖，一帆風順、同心同德、全球全力以赴，從而加大媽祖文化精神傳播力度，讓媽祖之光照遍全球。媽祖生於海，又升于海，成為海事文明、人文交流一座永照千秋的思想燈塔及航海的航標燈。媽祖英勇事蹟可歌可泣，她的起源故事感天動地，祖在福建湄洲，一代傳一代，千古永不衰。

因林默娘生前與民為善，升化後被沿海人民尊為海上女神，立廟祭祀。後屢顯靈應於海上，渡海者皆禱之，被尊為「通靈神女」，廟宇遍海甸。媽祖信仰從產生至今經歷了1000多年，作為民間信仰，它延續之久、傳播之廣、影響之深，都是其他民間崇拜所不曾有過的。歷代皇帝的崇拜和褒封，使媽祖由民間神提升為官方的航海保護神，而且神格越來越高，傳播的面越來越廣。由莆邑一帶走向五湖四海，可以說無人不知。從1156年（宋高宗紹興二十六年）起至清朝，歷代皇帝先後36次冊封，封號由2字累至64字。爵位由「夫人」、「妃」、「天妃」（明永樂年間）、立廟京師，而至1648年（清康熙二十三年）封「天后」，並列入國家祀典，進行春秋祭祀。千年來，在莆田民間保留了不少有關媽祖的民俗，反映了媽祖信仰的具體特點。

地址：美國 媽祖廟132-15 41st Avenue 1B Flushing，NY11355；联系电话：1(917)622-3333。