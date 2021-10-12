格力KingHome超越版更高節能 更多能源補貼

格力自主創新最新超越版：KINGHOME（晶弘）性能卓越，可獲高額能源局最新補貼項目。

格力自主創新的最新超越版：KINGHOME（晶弘），在參加北美綠建展會後，得到明星般的矚目。 特別是在2021年9月後，它所採用的最新晶片 使KINGHOME品牌可以帶給客戶更高的節能補貼。在原有分體機實力上，突破自我、力創新高。KINGHOME在機型的整體性能上，以高科技達到超高性能指數 ，是能源局指定的標杆產品。格力商用紐約總代理的KINGHOME銷售達到了供不應求、斷貨的現象。

針對紐約市的人口密集度，紐約州 能源局和ConEdison電力局為了加快拯救 空氣淨化的步伐，補貼從以往的$250擴大到針對整體房屋的全部更換，公寓、Condo、House等等。補貼包括整體房屋的空調購買和安裝費用，數額之高是前所未有的，為住家、小型商業的更新設備提供了超大力度的補貼。KINGHOME（晶弘）採用的最新晶片的高性能指數，可以幫助客戶申請到更高的補貼。

作為紐約州能源局的指定授權經銷商，北美格力商用空調紐約總代理（GREE COMMERCIAL WHOLESALE）有專業技術團隊會根據每個客戶的實際情況，安排專業技術人員免費到現場為客戶講解相關技術問題，並提供優秀、經濟實惠的方案。充沛的技術實力、維修力量和配件儲存，讓客戶沒有後顧之憂。可以申請的能源地域包括ConEd、National Grid、NYSEG、Orange and Rockland Utility 等全部紐約州電力局。

如果您有任何關於空調安裝和參加能源局清潔能源補貼項目的問題，歡迎您隨時諮詢。公司地址：158-15 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366，服務專線：718-969-6888、718-969-7888，公司網址：www.gree-america.com。