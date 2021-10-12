我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

格力KingHome超越版更高節能 更多能源補貼

紐約訊
格力自主創新最新超越版：KINGHOME（晶弘）性能卓越，可獲高額能源局最新補貼項目。
格力自主創新最新超越版：KINGHOME（晶弘）性能卓越，可獲高額能源局最新補貼項目。

格力自主創新的最新超越版：KINGHOME（晶弘），在參加北美綠建展會後，得到明星般的矚目。 特別是在2021年9月後，它所採用的最新晶片使KINGHOME品牌可以帶給客戶更高的節能補貼。在原有分體機實力上，突破自我、力創新高。KINGHOME在機型的整體性能上，以高科技達到超高性能指數，是能源局指定的標杆產品。格力商用紐約總代理的KINGHOME銷售達到了供不應求、斷貨的現象。

針對紐約市的人口密集度，紐約州能源局和ConEdison電力局為了加快拯救 空氣淨化的步伐，補貼從以往的$250擴大到針對整體房屋的全部更換，公寓、Condo、House等等。補貼包括整體房屋的空調購買和安裝費用，數額之高是前所未有的，為住家、小型商業的更新設備提供了超大力度的補貼。KINGHOME（晶弘）採用的最新晶片的高性能指數，可以幫助客戶申請到更高的補貼。

作為紐約州能源局的指定授權經銷商，北美格力商用空調紐約總代理（GREE COMMERCIAL WHOLESALE）有專業技術團隊會根據每個客戶的實際情況，安排專業技術人員免費到現場為客戶講解相關技術問題，並提供優秀、經濟實惠的方案。充沛的技術實力、維修力量和配件儲存，讓客戶沒有後顧之憂。可以申請的能源地域包括ConEd、National Grid、NYSEG、Orange and Rockland Utility 等全部紐約州電力局。

如果您有任何關於空調安裝和參加能源局清潔能源補貼項目的問題，歡迎您隨時諮詢。公司地址：158-15 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366，服務專線：718-969-6888、718-969-7888，公司網址：www.gree-america.com。

格力自主創新最新超越版：KINGHOME（晶弘）性能卓越，可獲高額能源局最新補貼...
格力自主創新最新超越版：KINGHOME（晶弘）性能卓越，可獲高額能源局最新補貼項目。

紐約州 晶片 指數

上一則

華男車輛追尾高速等警察調查 遭醉酒司機撞飛身亡

下一則

紐約州車禍死亡榜 長島2郡、皇后區居前三

延伸閱讀

紐約州停無證客疫期失業救助金

紐約州停無證客疫期失業救助金
丹尼爾克雷格007告別作 上映首周北美票房登冠

丹尼爾克雷格007告別作 上映首周北美票房登冠
紐約州強制令擴大 數千護理員恐失業

紐約州強制令擴大 數千護理員恐失業
紐約州疫苗通行碼升級 加州、佛州等也認可

紐約州疫苗通行碼升級 加州、佛州等也認可
法拉盛文藝中心執行藝術資助計劃紐約州藝術基金會賦予重任

法拉盛文藝中心執行藝術資助計劃紐約州藝術基金會賦予重任

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
聯邦海關與邊境保護局本周在新州紐瓦克港口沒收從中國走私來美，總重量超過3700磅的紅薯，目的地均在法拉盛。(CBP提供)

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

2021-10-07 13:01
FDA已批准輝瑞和莫德納(Moderna)的第三劑新冠疫苗，提供給已接種兩種疫苗、但免疫力有缺陷的民眾；圖為紐約一位耆老在接種疫苗。(Getty Images)

新冠補強針 「別盲目搶接種」

2021-10-08 02:30
社群媒體上常有華人發布的有關殺豬盤的帖子。(社群媒體截圖)

殺豬盤害她爸媽離婚 高學歷華女被騙44萬

2021-10-07 02:29
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47

超人氣

更多 >
影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中
宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治