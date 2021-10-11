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創新牌靈芝孢子三萜油北美20週年饋贈

紐約訊
創新牌靈芝破壁孢子三萜油已經獲得國際11家癌症中心的輔助臨床試驗，故屬一種醫藥用級、可雙倍固本扶正的抗癌輔助品。
創新牌靈芝破壁孢子三萜油已經獲得國際11家癌症中心的輔助臨床試驗，故屬一種醫藥用級、可雙倍固本扶正的抗癌輔助品。

人體素質因人而異，基因免疫力也不盡相同。研究表明，激發身體自身抗癌免疫對減少患癌機率而言十分重要，而食物當中有很多可以激發人體自然抗癌力及抗癌基因的成分，廣被科學家肯定的「靈芝三萜類萃取物」就是其中之一。它存在於靈芝孢子內壁上，是目前世界科學界公認的免疫療法的重要元素之一。

美國科學家但繆爾教授2007年公開報導，用中華瑰寶靈芝提取的「靈芝三萜類」不僅對肝臟、肺、乳腺和前列腺等癌細胞具有很好的抑製作用，而且還具有「幫助抑制腫瘤周圍組織炎症」的功能。繆爾教授建議把靈芝三萜類成分應用在「抑制和預防腫瘤的免疫重建工作中」。20年前，北京大學醫學部基礎醫學院藥理學系羅俊和林志彬教授在「靈芝三萜類化合物藥理作用研究進展」一文指出，靈芝(Ganoderma)為層菌綱目靈芝菌科，其主要成分之一是三萜類化合物，有較高的脂溶性，分子量一般為400-600。由於化學結構的多樣性，三萜類化合物擁有較廣泛的藥理活性。如靈芝酸β、靈芝酸A、靈芝酸B等可明顯抑制HVI-1蛋白酶活性；靈芝酸S可明顯抑制血小板的聚集；靈芝酸O和靈芝多醣可以抑制真核細胞DNA多聚酶活性等。

目前，高度濃縮的靈芝三萜類物質已被世界各國科學家公認為「人體免疫重建中的天然強化劑」。法國科學院AMU博士在2004年指出：「靈芝三萜類有消除癌細胞周圍組織炎症的效果」。科學家林志彬教授在2006年也公開研究報導表示，靈芝真正抗癌的有效成分是靈芝孢子內壁上的「靈芝三萜類化合物」，用生物萃取技術提煉之後，俗稱「靈芝孢子油」，而靈芝含有近130多種三萜類物質(也稱靈芝酸)，且已確認其中12種三萜類具有明顯的抗癌、防癌作用，對人體癌細胞具有殺傷力和抑制力。

中國科學院獨家專利技術「超臨界二氧化碳流體萃取技術」，從螺旋式破壁靈芝孢子中萃取得到的油狀脂三萜類——創新牌靈芝三萜類孢子油，是目前世界上唯一濃度達到40％的「靈芝三萜類」。每日1-2粒，就可起到明顯的免疫增強效果，減少體内生癌環境。目前創新牌靈芝三萜類孢子油(特供美國) 是法國科學院唯一引進產品，作為「國際靈芝抗腫瘤藥理成分研究的對象」。紐約獨家零售永達豐：718-539-6143（41-53A Main St.,），免費諮詢訂購專線：1-877-704-7117，或網上享受VIP訂購優惠：http://www.chinesemiracleherb.com。

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