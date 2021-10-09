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華埠金物華西醫內科家庭專科 流感季節提醒盡早施打疫苗

紐約訊
金物華西醫內科家庭專科，醫術精湛，提供各類體檢。
金物華西醫內科家庭專科，醫術精湛，提供各類體檢。

金物華西醫內科醫師(Wuhua Jing MD, MSc, PhD)在此提醒，流感季節期間，民眾一定要注意預防。金醫生指，每年的流感季節是從9月份一直延至次年的3月份。今年正好又遇到新冠疫情，使得病者難以分清自己的病徵狀況。每年流感季節期間，病毒基因會有所改變，因此每年的流感疫苗只對當年度的流感病毒有效，這就是為何每年都應注射當年度流感疫苗的原因。金物華醫師表示，流感病毒來勢洶洶，千萬不能輕忽，金物華醫師實質關心僑胞的健康狀況。

金醫生表示，流感與一般感冒不同，除了會引起嚴重的上呼吸道感染症狀（高熱、咳嗽、咽喉痛）之外，在耆老、幼童及慢性病患者中容易併發肺炎。而60歲以上的老年人中，流感僅次於心血管病、癌症，是導致死亡的第三大原因。流感疫苗是一個有效的、安全的、預防完善的措施，有打過流感針的人即使得了流感，症狀也很輕。絕大部分的人對流感疫苗無任何反應，有10%-20%的人打過疫苗針後會有輕微、短暫的感冒(非流感)症狀，如低熱、咳嗽等，而這些症狀會很快痊癒。對此，金醫師建議所有人每年都應該施打流感預防針，特別是50歲以上、年幼者、孕婦、慢性病患者以及醫護人員。

金物華醫生是紐約州內科醫師，目前是紐約下城醫院主治醫師。診所設在華埠且林士果永發大樓內的金物華西醫雙博士，兼具內科專科與家庭專科。金物華內科西醫家庭專科主治：各種內科疾病、皮膚病、高血壓、糖尿病、心臟病、膽固醇、感冒、氣喘、胃/腸/腎疾病、性病、甲狀腺、貧血、花粉過敏、頭痛、腰痛、關節痛、神經衰弱、失眠、關節封閉注射、預防注射等。

金物華西醫內科家庭科診所，嚴格按照美國疾病防治中心的清潔操作流程消毒工作，高規格無菌消毒、高標準防疫，保障工作人員及看診者的安全，讓您安心看診。診所附設：全身體檢、肺功能結核皮試、心電圖、24小時心電圖、各種超聲波/X光。該診所設備先進、空間廣大，華埠地址：7-8 Chatham Square, Suite 800 New York, NY 10038，華埠且林士果7-8號(永發大廈800室)；電話：212-587-0678。診所接受各大醫療保險，自費者也另有優惠。

流感疫苗 華埠 紐約州

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