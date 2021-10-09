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關德維心臟血管中心 掌握最先進醫療科技的團隊

紐約訊
關德維(左五)與心臟血管中心其他9位主治醫生。
關德維(左五)與心臟血管中心其他9位主治醫生。

由心臟手術國際權威關德維(Tak W. Kwan, MD)主持的「關德維心臟血管中心」，旗下擁有一批醫術高明、認真負責的醫生團隊，他們是董廣富(Frank K. Tung M.D.)、劉建宏 (Michael C. Liou M.D.)、劉海鵬(David H. Lau, M.D. PhD)、陳積琪(Jacqueline Chan, M.D.)、 Dr. Apurva R. Patel, MD, FACC, FSCAI.、陳柏君(Jennifer A. Chen, M.D.)、蕭家鏗(Henry K Siu, M.D.)、陳海玲（Doris Chan，D.O.）等9位心臟專科醫師。他們在紐約華埠、法拉盛和布碌崙診所為病患提供服務。疫情期間，建議訪客先打電話預約，諮詢門診時間。

關醫生強調：由該中心團隊服務的病患若需進入醫院治療，在醫院內由該團隊醫生親自跟進治理，以便更好掌控病情，提供最適合的治療方案。關德維醫生目前為西奈山醫院西區介入心臟病學主任、西奈山貝斯以色列醫院(Mount Sinai Beth Israel)導管實驗室聯合主任、西奈山貝斯以色列醫院介入心臟病學協會現場項目主任，他更是西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mt.Sinai)全職醫學教授。

目前醫學科技日新月異，關德維心臟血管中心醫生團隊是用最新醫療科技武裝的團隊。關醫生介紹說，凡有最新的醫療技術面世，該中心即派出醫生去接受培訓，務求盡快掌握為病患有效治療的科技。他說，早在15年前他就首創研發了Transradial——從手動脈進入的通血管心臟手術，目前仍是世界上公認最先進的手術模式；而目前以腳踝進入的腿部Transpedal——周邊動靜脈血管手術，亦為關醫生所首創研發。

該中心推出最新的「靈聽」植入式心臟監測儀(Implantable Cardiac Monitor)，這個微型植入心電監測器可以對心臟進行長達三年的監測，瞭解如停搏、心動過緩、過速、房顫等心跳不正常的情況，還能自動紀錄心律失常的情況，及標記症狀發生的時間，以便幫助醫生更快更容易發現和掌握異常心律狀況，早診斷、早治療。這個儀器只有一個曲別針大小，在診所內便可採用注射方式植入，輕盈小巧，傷口不到一釐米。凡有心慌、頭暈、胸悶、暈厥等病史的患者，請盡快就診治療。監察心臟衰竭積水(heart failure)的儀器Cardiomems亦非常細微輕巧，要到醫院施行植入手術，很快可以出院。

關德維心臟血管中心華埠診所在中央街139號金輪中心3樓307室，電話：212-334-3507。曼哈頓診所：280 West 81St Street New York NY 10024，電話：212-496-2600。法拉盛診所在緬街42-35號的Arcadia大樓，電話：718-886-3723。布碌崙診所地址：5816 Fort Hamilton Parkway ,Unit 2-D，電話：718-686-8838。最新診所地址：1821 Avenue J Brooklyn NY 11230。接受各項醫療保險。

心臟病 華埠 布碌崙

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