THE ELM WEST皇后區豪華公寓出租 電子化安管 安全舒適

皇后區THE ELM WEST提供安全舒適豪華公寓出租，掃二維碼觀看宣傳影片。

想在皇后區 租住曼哈頓風格的豪華公寓嗎？厭倦隔壁吵鬧的住客嗎？常為公寓內水龍頭、燈管壞了，卻等不到人來修繕而苦惱嗎？是否上網訂購商品，卻常常因送達時沒人簽收而遺失呢？

繼於2012年推出The ELM EAST商住店面公寓租房後，ELM Rentals時隔多年，於2020年在皇后大道夾百老匯 大道，ELM EAST對面，推出另一改變皇后區市鎮景觀、具地標性的建案——The ELM WEST。142套出租公寓，由專業修繕、管理團隊負責大樓的維修及安全，讓住客猶如貴族般居住在有著衛戍、受侍候的城堡裡。

The ELM WEST與The ELM EAST，一西一東矗立在艾姆赫斯特，皇后大道夾百老匯大道的西北及東北隅。位置優越，鄰近地鐵 M、R車Grand Ave.站，搭乘地鐵到曼哈頓中城只需20分鐘。各路公車站牌就在大樓前，包括前往法拉盛的Q58，15-20分鐘車程可到LaGuardia機場或JFK機場。皇后區大型購物中心Queens Center Mall、Queens Place Mall及Rego Center Mall也都在步行10分鐘可到達的範圍。附近林立著富有世界各國美食佳餚風味的餐館及華人超市，居住環境也少不了「城市之肺」的綠地公園——可樂娜公園，可供悠閒散步或慢跑。生活、休閒機能高，食衣住行娛樂面面俱到。

The ELM WEST每套公寓單位居住空間從4百多呎的Studio到一房一廳、二房一廳的一千多呎等不同大小可供選擇。在每套公寓內備有微波爐、洗碗機、冰箱等廚具的廚房、名家設計風格的衛浴、鋪有5吋寬的實木地板、客廳及臥室有著採光十足的大型落地窗戶、獨立調控的冷暖氣、大型衣櫃等等。大樓設有洗衣/烘衣房、運動房及室內停車場。大樓內設有露天陽台廣場，可供舉辦派對活動，三五好友相聚來個下午茶，或拿本書恬靜、悠哉地享受煦煦陽光下的午後閱讀。

ELM Rentals表示，現今人們非常注重安全及隱私，有鑑於此需求，The ELM WEST採用高規格維安設備，除有24小時門房外還使用電子化監控系統，確保每位住客進出安全，並採用最新科技進行郵件/包裹管理，一旦包裹送達即以簡訊通知住戶前來領取。

The ELM WEST地址：51-35 Reeder Street, Elmhurst, NY 11373；The ELM EAST地址：86-55 Broadway, Elmhurst, NY。欲知招租詳情或預約參觀請致電：718-779-4395，或瀏覽：www.elmrentals.com。