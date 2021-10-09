SPRING/BREAK 藝博會精彩落幕

(左圖)Crossing Art藝術中心公關總監孫偉家(右)及藝術家謝高元(左)；藝博會展覽間現場(右圖)。

每年於三月份舉辦的紐約 藝術週今年因疫情影響，延期至九月份展開，包括大型的軍械庫藝術展(The Armory Show)以及由國際策展人組成的SPRING/BREAK藝博會，皆於日前舉辦。SPRING/BREAK藝博會今年慶祝10週年，這個以策展人為主軸的藝術博覽會每年以不同主題挑戰策展人的創意，本次的年度主題「傳聞與異端(HEARSAY: HERESY)」，為藝術週帶來不同於傳統繪畫與雕塑 等的創意之作，包括中世紀的掛毯、刺繡、彩繪玻璃、浮雕與織品藝術等等，在各策展團隊與藝術家的構思下，以風格各具的展覽空間呈現。

SPRING/BREAK藝博會的另一大特色是每年均選擇不同的場地舉辦，包括賓州車站的古老郵局、聯合國大廈與康泰納仕媒體集團總部等，讓藝術賦予這些場地全新的面貌。今年主辦單位則把時尚品牌Ralph Lauren的前總部改造為大型博覽會現場，讓所有參與的嘉賓耳目一新。

身兼雀兒喜Crossing Art藝術中心公關總監的策展人孫偉家(Wesley Sin)為今年少數入選的亞裔策展人，他曾連續多年規劃大型戶外裝置藝術展，並參與紐約、舊金山、邁阿密與上海等地的多場國際藝術博覽會。本次他將藝術家謝高元(James Hsieh) 的作品，以「Effervescent Naivety自然純璨」為主題，打造出繽紛多彩、彷彿室內花園的展間，於藝博會上備受注目。謝高元憑藉著童年時期在台灣 桃園鄉村的成長經歷和與大自然的深厚聯繫，創作出色彩絢麗的生物形態藝術，並擅長將柔軟的毛氈、紡織品和織物等製作成掛毯、刺繡和實體雕塑。

孫偉家表示，他多年前在紐約藝術週上與謝高元相識，這幾年間陸續為其策劃了群展、個展以及2018年於皇后區飛越皇后購物中心戶外的大型裝置雕塑「天降外星」。這回讓藝術家回歸初心，彷彿回到他天真無邪的童年時光，在大自然中漫遊，這時進入他眼簾的，僅僅是幻想中的五彩世界，觀察到的一切將會是歷經社會化的成年人所無法感知的純粹與璀璨。藝博會結束後，所有作品將在網路上以虛擬空間的方式持續展出至年底，有興趣的讀者歡迎至主辦單位網站欣賞：https://springbreakartfair.com/collections/wesley-wei-chia-sin-2021。