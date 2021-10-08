免費肝癌預防教育線上講座瞭解如何提高預防與治療

免費肝癌預防教育線上講座主講人——郭松川醫師提供肺癌最新預防及治療解說。

由國際製藥公司(Eisai Inc.)主辦，針對肝癌教育 信息提供完整的在線教育。本月活動時間為10月18日(周一)下午1點，本場活動由來自紐約地區的郭松川醫師主講並開放給廣大僑胞免費參加。華裔社區應該重視肝癌教育，特別是肝癌類型——肝細胞癌（HCC）。在美國 所有的族群中，亞裔 得肝細胞癌的死亡率是最高的，歡迎大家一起關心及參與。

主講人郭松川醫學博士現任NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital的臨床助理教授。同時，郭醫師也是百康醫療集團的血液科和腫瘤科負責人。郭醫師在癌症研究和治療方面一共有超過15年的經驗。本次內容包括：1.您應該知道的是，改變某些生活方式可能有助於管理肝癌風險。2.如果能及時發現並籍手術切除，肝癌是有可能被治愈的。3.不能籍手術切除的晚期肝癌可有幾種FDA批准的治療選擇。4.瞭解肝癌的誘因以及您可采取的應對措施，增強自己的意識，也幫助教導您的家人和摯愛。

臨床上證明，在患有糖尿病的美國亞裔人士中，有一半患者並不知自己患有糖尿病，同時2型糖尿病與肝癌風險增加有關。美國亞裔人士患慢性乙型肝炎的可能性是美國白人的兩倍，但三分之二的美國亞裔慢性乙肝患者並不知自己已被感染。這很令人擔憂，因為乙型肝炎病毒是導致美國亞裔人士患肝癌的主要原因。

郭醫師在美國亞裔社區的健康領域十分活躍,十幾年來一直致力於為亞裔社區提供醫療服務。郭醫師不僅是Association of Chinese American Physicians協會的理事會成員，也是American Society of Clinical Oncology和American Society of Hematology等多家專業協會的成員。2007年，郭醫師在American Association for Cancer Research每年的癌症研究協會年會上，被授予了Scholar-in-Training Award獎項，同時，郭醫師已經成功發表了13篇經同行評審的研究型文章。

秉承人類健康保健（hhc）的理念，Eisai 致力與幫助教育那些受肝癌影響但肝癌教育信息並不完善的社群。特別邀請了來自紐約地區的腫瘤與血液病專科的郭松川醫師做為活動主講舉辦的這場在線教育，活動中將討論：

•為什麼肝癌在華裔社群更為常見？

•有沒有什麼可能幫助管理肝癌風險的措施？

•肝癌的風險因素有哪些？

•肝癌是如何被診斷出來的？

•肝癌可以被預防或治愈嗎？

•肝癌晚期患者有哪些治療選擇？

•華裔社群可以怎樣互相幫助？

本次講座活動僅以教育為目的，並不旨在為任何一類患者提供任何具體的醫療建議。活動時間：2021年10月18日（星期一），美國東部時間下午1:00-2:00。活動報名方式：請登錄https://chmagency.com/NYC1018網頁報名參加活動。瞭解更多有關肝癌的信息，請訪問www.liverfirst.com/ch。