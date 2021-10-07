金神娛樂FanDuel體育博彩廳康州隆重開幕

金神娛樂(Mohegan Gaming & Entertainment, MGE)隆重宣佈，位於康州Uncasville的金神大賭場正式推出體育博彩業務，主流賽事一網打盡，邀您盡情暢玩！

金神大賭場體育博彩業務在9月30日早上9點半開門迎客，當天舉辦了特別剪彩儀式，邀請康州州長Ned Lamont、多位前橄欖球名將以及各界媒體，齊聚賭場內Bow & Arrow Sports Bar的臨時體育博彩廳，慶祝這個屬於金神娛樂、金神部落、金神大賭場以及FanDuel的里程碑時刻。

金神全新的現場體育博彩體驗，讓賓客們可以下注參與所有主流體育賽事，包括職業橄欖球、棒球、籃球、曲棍球、網球、足球、高爾夫球、拳擊、綜合格鬥、賽車。大學橄欖球、籃球、棒球賽事也囊括其中，但是康州的大學體育賽事不允許下注。

臨時體育博彩廳就位於金神大賭場秋季入口附近，非常便利。此次面世剛好碰上全國橄欖球聯盟NFL的第四週賽事，球迷可以在現場4個服務視窗下注，或者通過50個自助博彩機下注。體育博彩服務窗口將於週一到週四早上9點到午夜12點開放，週五到週六的開放時間為早上8點到深夜1點。而FanDuel自助博彩機將每天24小時開放。

永久體育博彩廳將於冬季正式開幕，在原金神大賭場Race Book的位置改造升級。新博彩廳佔地11,000平方呎，增加140呎高的高清螢幕，還有酒吧和餐廳，可能是全美最大的FanDuel體育博彩廳，讓貴客玩得更舒心。之後金神娛樂還將和FanDuel合作開發線上賭場體驗，更多有關推出日期的細節會在近期公佈。

Mohegan Gaming & Entertainment(MGE)是全球首屈一指的綜合娛樂度假村主要開發商和運營商，包括康涅狄格州安卡斯維爾的金神大賭場、韓國仁川的Inspire和加拿大 尼亞加拉的Niagara Casinos。MGE是美國 各地綜合娛樂度假村的持有者、開發商、管理者，覆蓋康涅狄格州、新澤西州 、華盛頓州、賓夕法尼亞州以及北亞，還有加拿大的尼亞加拉瀑布和內華達州的拉斯維加斯。MGE是WNBA職業籃球隊康涅狄格太陽隊的所有者和運營商。有關MGE和物業相關信息，請訪問mohegangaming.com。