佳欣旅遊古文明12日遊接受報名 導遊全程陪伴

佳欣旅遊帶您搭乘Celestyal Crystal的獨特航線，探訪古文明。

佳欣旅遊推出「希臘、埃及、土耳其、以色列」古文明遊，正是拼圖版的最後一塊，豪華遊輪輕鬆享受，不需舟車不換房，美食好秀仙樂妙舞，法老王和亞歷山大都難以奢望。現接受報名。

佳欣旅遊的旅遊達人傅鶴鳴將再次帶領大家從紐約 搭機至雅典，遊覽山頂上可鳥瞰市區衛城的帕那農神廟、山下的宙斯神廟、國會戰士紀念碑、奧運體育場、歷史博物館 。登上豪華遊輪，次日亞歷山卓港上岸搭車至開羅市區，並遊覽金字塔、人面獅身像、國立博物館，從薩伊港返船。再到耶路撒冷，遊覽三大宗教聖城的猶太教哭牆、回教穆漢莫德佈道清真寺、天主教耶穌墓地。再二日分別遊覽土希分占的塞浦路斯和愛琴海上非常浪漫的羅得島。

繼之來到土耳其聖經上的名城以弗所，耶穌名徒彼得和保羅都在此傳教，也是聖母瑪麗亞的居住地，2000年前城廓依在，巨柱與面牆直接反映歷史。最後到達土耳其橫貫歐亞兩洲的伊斯坦堡、索菲亞大教堂、藍色清真寺、鄂圖曼帝國的回教皇宮，都是歷史的寶藏。

這是最後一塊你要去的古文明之旅板塊，埃及6000年的文明與中亞兩河流域蘇美和巴比倫文化匯流，創造了希臘拉丁語的現代文明，再經過1400年前回教文化，天文數學冶金，促成了文藝復興後的歐洲文化。

全程12天，明年2022年3月24日出發(即日起接受報名)，全程華人領隊，沿途巴士遊覽，船上所有酒飲免費，豐盛三餐、表演。價格每人$4200，也包含了來回機票及所有行程的食宿和岸上遊覽門票、導遊。遊輪艙房若要升等，僅需加$660元至陽台房。報名請洽佳欣旅遊傅鶴鳴，地址：法拉盛 37-02緬街，一樓F6A時代商場內。電話：917-375-7740，718-358-7228。