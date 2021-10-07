我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

佳欣旅遊古文明12日遊接受報名 導遊全程陪伴

紐約訊
佳欣旅遊帶您搭乘Celestyal Crystal的獨特航線，探訪古文明。
佳欣旅遊帶您搭乘Celestyal Crystal的獨特航線，探訪古文明。

佳欣旅遊推出「希臘、埃及、土耳其、以色列」古文明遊，正是拼圖版的最後一塊，豪華遊輪輕鬆享受，不需舟車不換房，美食好秀仙樂妙舞，法老王和亞歷山大都難以奢望。現接受報名。

佳欣旅遊的旅遊達人傅鶴鳴將再次帶領大家從紐約搭機至雅典，遊覽山頂上可鳥瞰市區衛城的帕那農神廟、山下的宙斯神廟、國會戰士紀念碑、奧運體育場、歷史博物館。登上豪華遊輪，次日亞歷山卓港上岸搭車至開羅市區，並遊覽金字塔、人面獅身像、國立博物館，從薩伊港返船。再到耶路撒冷，遊覽三大宗教聖城的猶太教哭牆、回教穆漢莫德佈道清真寺、天主教耶穌墓地。再二日分別遊覽土希分占的塞浦路斯和愛琴海上非常浪漫的羅得島。

繼之來到土耳其聖經上的名城以弗所，耶穌名徒彼得和保羅都在此傳教，也是聖母瑪麗亞的居住地，2000年前城廓依在，巨柱與面牆直接反映歷史。最後到達土耳其橫貫歐亞兩洲的伊斯坦堡、索菲亞大教堂、藍色清真寺、鄂圖曼帝國的回教皇宮，都是歷史的寶藏。

這是最後一塊你要去的古文明之旅板塊，埃及6000年的文明與中亞兩河流域蘇美和巴比倫文化匯流，創造了希臘拉丁語的現代文明，再經過1400年前回教文化，天文數學冶金，促成了文藝復興後的歐洲文化。

全程12天，明年2022年3月24日出發(即日起接受報名)，全程華人領隊，沿途巴士遊覽，船上所有酒飲免費，豐盛三餐、表演。價格每人$4200，也包含了來回機票及所有行程的食宿和岸上遊覽門票、導遊。遊輪艙房若要升等，僅需加$660元至陽台房。報名請洽佳欣旅遊傅鶴鳴，地址：法拉盛37-02緬街，一樓F6A時代商場內。電話：917-375-7740，718-358-7228。

博物館 紐約 法拉盛

上一則

遇劫死守背包 亞裔婦遭匪痛毆

下一則

長島北岸醫院員工接種率達100%

延伸閱讀

土耳其水下博物館開幕 從百年沉船窺見一戰激烈戰鬥

土耳其水下博物館開幕 從百年沉船窺見一戰激烈戰鬥
土俄談擴大軍事合作 美警告別再買俄武器

土俄談擴大軍事合作 美警告別再買俄武器
土耳其擬向俄羅斯再採購武器 恐加深與美國齟齬

土耳其擬向俄羅斯再採購武器 恐加深與美國齟齬
回來吧！知更鳥

回來吧！知更鳥
左腦與右腦

左腦與右腦

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
熱心人士拍下的非裔施暴者背影。（陳小姐提供）

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

2021-09-30 02:30
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47
該男子因被韓貴平拒絕臨時搭車，用手機砸向受害人的右眼，導致對方可能失明。(市警提供)

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

2021-09-30 12:16

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文