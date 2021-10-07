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精典牙科 牙周、根管、正畸三大專科 提供一站式全方位牙科服務

紐約訊
精典牙科黃磊牙醫博士專精微創無痛植牙和隱形矯正，連續三年被美國消費者協會評選為全美頂級牙醫。
精典牙科黃磊牙醫博士專精微創無痛植牙和隱形矯正，連續三年被美國消費者協會評選為全美頂級牙醫。

由著名齒科口腔專家黃磊牙醫博士主理的精典牙科在其原有的微創植牙和隱形矯正的傳統優勢上，新增加了牙周治理、根管治療、正畸矯正三大專科，解決了多數患者就醫難、四處轉診、複雜問題無處投醫等難題，為廣大患者提供一站式全方位高品質的牙科服務。

強勢加盟的三大專科醫生包括正畸矯正專科(Orthodontist)Dr. Courtney Fong、根管治療專科(Endodontist)Dr. Robert Davidson和牙周病專科(Periodontist)Dr. Rebecca Goldman。Dr. Courtney Fong畢業于久負盛譽的哈佛醫學院，有十餘年兒童成人鐵絲矯正和隱形矯正的臨床經驗，尤其擅長兒童及青少年的鐵絲矯正。Dr. Robert Davidson畢業於紐約州立大學牙醫學院，專精複雜的根管治療，手法又快又准，有二十多年豐富的臨床經驗。Dr. Rebecca Goldman畢業於波士頓大學醫學院，並在紐約大學完成為期三年的牙周病專科，擅長治理複雜的牙周問題、牙周手術、鼻竇提升、全口植牙、美容性手術等高精尖的牙科手術。

值得一提的是，對於全口無牙、多顆缺牙、多顆牙齒鬆動的患者而言，一大福音就是精典牙科提供最先進的全口植牙方式，一天之內快速重建，無需冗長的補骨植牙，利用3D斷層掃描X光、手術導引範本及數位元化的術前模擬，讓全口植牙療程精準快速且安全性高，當天就能裝上臨時假牙，治療更兼美觀，讓您迅速恢復自信笑容，即刻重回美食的懷抱。相比較於傳統植牙手術，全口植牙治療過程較短，費用也更經濟實惠。

黃磊牙醫博士專精微創無痛植牙和隱形矯正，已有上萬例種植牙和幾千例隱適美Invisalign的成功經驗，是皇后區首屈一指的專家，連續三年被美國消費者協會評選為全美頂級牙醫(America's Top Dentist)，並被Invisalign隱形矯正評為鑽石級全美排名前1%的頂級醫生(Diamond Level National Top 1% Invisalign Provider)，成為法拉盛及長島地區唯一一位獲此殊榮的華人家庭牙醫。精典牙科在法拉盛地標建築Skyview天景購物中心內的新診所寬敞舒適，擁有七間高級治療室，配備了全新的頂級醫療設備，包括最先進的CT-3D影像植牙中心，微創無痛當天植牙、隱適美最新科技Itero電子掃描專家系統以及只有大型醫院才能媲美的高級消毒設備。

精典牙科接受飛達利斯、第一保健、聯合健保等政府保險，各類PPO等絕大部分私人保險，對無保險者更是另有特價優惠，並提供12個月無利息、0%分期付款的特惠計畫，以及各項優惠全家參加的牙齒保健計畫。診所週一至週六開診，長期提供各種特惠活動，讓華裔常保口腔健康。如有更多問題，歡迎致電垂詢，並請登錄精典牙科網站www.BrightRayDental.com查閱更多牙齒口腔保健資訊。「精典牙科」地址：131-07 40th Road, Level 5(天景商場內5樓天景醫療中心), Unit 36, Flushing, NY 11354，電話：718-888-1817。診所精通國、滬、粵及英語。

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