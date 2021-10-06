新亞室內樂協會疫情後首場演出得到方秀蓉女士贊助與支持

新亞室內樂協會音樂會由鄭育婷(右起)、陳南呈、林維洋、德永慶子共同演出第一號豎笛四重奏。

新亞室內樂協會日前在法拉盛舉行了疫情 後首場「社區特別小夜曲音樂會」，旨在為仍於疫情中奮戰的民眾打氣，鼓舞大家樂觀向前行，不被反覆無常的疫情所輕易摧殘擊倒。到場聆賞的紐約 僑界名人方秀蓉女士，對該協會服務社區的精神表示嘉許，並且以私人名義繼續給予該會實質贊助與鼓勵。

其他到場聆聽上述演奏會的嘉賓還有文教中心副主任林威庭、美華環境保護協會會長張彰華博士等。多年來不遺餘力支持新亞室內樂協會的方秀蓉女士，目前是中華民國僑務委員、臺灣會館副理事長暨紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監。她說，她向來熱衷於推動社區藝文活動，尤其看到新亞藝術家成員中不斷冒出臺灣後起之秀與音樂長才，令她倍感欣慰與自豪，更引發她盡一己之力提供他們幫助的決心。

這次音樂會由新亞室內樂協會藝術總監林維洋演奏中提琴與二胡、執行總監陳南呈演奏大提琴、成員鄭育婷演奏豎笛、德永慶子演奏小提琴、李穎與林雨潔演奏鋼琴，其中林維洋還曾在中華民國前總統李登輝以及美國 卸任總統柯林頓面前演奏。他們共同表演日本的「紅蜻蜓」、臺灣的「綠島小夜曲」與「四季紅」等曲。2010年創立的新亞室內樂協會，以演奏西方古典室內音樂以及融合及創新東西方音樂為主。

新亞室內樂協會網站：newasiacms.org，紐約幼獅青少年管弦樂團電話：347-306-2511，洽Jason Chang；或917-912-8288，洽Patsy Chen。網址：www.youthorchestra.com，電郵：[email protected]。