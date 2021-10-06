新亞室內樂協會疫情後首場演出得到方秀蓉女士贊助與支持
新亞室內樂協會日前在法拉盛舉行了疫情後首場「社區特別小夜曲音樂會」，旨在為仍於疫情中奮戰的民眾打氣，鼓舞大家樂觀向前行，不被反覆無常的疫情所輕易摧殘擊倒。到場聆賞的紐約僑界名人方秀蓉女士，對該協會服務社區的精神表示嘉許，並且以私人名義繼續給予該會實質贊助與鼓勵。
其他到場聆聽上述演奏會的嘉賓還有文教中心副主任林威庭、美華環境保護協會會長張彰華博士等。多年來不遺餘力支持新亞室內樂協會的方秀蓉女士，目前是中華民國僑務委員、臺灣會館副理事長暨紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監。她說，她向來熱衷於推動社區藝文活動，尤其看到新亞藝術家成員中不斷冒出臺灣後起之秀與音樂長才，令她倍感欣慰與自豪，更引發她盡一己之力提供他們幫助的決心。
這次音樂會由新亞室內樂協會藝術總監林維洋演奏中提琴與二胡、執行總監陳南呈演奏大提琴、成員鄭育婷演奏豎笛、德永慶子演奏小提琴、李穎與林雨潔演奏鋼琴，其中林維洋還曾在中華民國前總統李登輝以及美國卸任總統柯林頓面前演奏。他們共同表演日本的「紅蜻蜓」、臺灣的「綠島小夜曲」與「四季紅」等曲。2010年創立的新亞室內樂協會，以演奏西方古典室內音樂以及融合及創新東西方音樂為主。
新亞室內樂協會網站：newasiacms.org，紐約幼獅青少年管弦樂團電話：347-306-2511，洽Jason Chang；或917-912-8288，洽Patsy Chen。網址：www.youthorchestra.com，電郵：[email protected]。
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