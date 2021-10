法拉盛文藝中心執行藝術資助計劃紐約州藝術基金會賦予重任

法拉盛 市政廳文藝中心已正式接受紐約州 藝術基金會(New York State Council on the Arts)委派的重任,從即日起承辦皇后區 藝術資助計劃(Arts Grants for Queens),管理超過$100,000美元的藝術補助,以支持皇后區的藝術家和藝術組織進行創作和社區發展。

皇后區藝術資助計劃是紐約州藝術基金會管轄「紐約州社區自決發放補助」計劃(Statewide Community Regrants或SCR)的一部分。紐約州社區自決發放補助計劃是由前稱為「權力下放」計劃(Decentralization program或DEC)更名而成,旨在支持紐約州每個郡的在地藝術家及機構。紐約州藝術基金會是此種文藝補助模式的先驅,該模式已被許多其他州和市級政府(含紐約市)採用。

法拉盛文藝中心的宗旨為推廣來自全球的多樣藝術活動,為紐約市皇后區的多元族裔服務,提供藝文節目及資源。除了音樂、舞蹈、視覺藝術、戲劇和教育節目外,法拉盛文藝中心也已提供廣泛的藝術家服務,如支持藝術家創作新作品的排練空間支持計劃、專業進修工作坊、專為文藝工作者設計的交流聯誼活動等。本次文藝中心新承辦的皇后區藝術資助計劃,將擴大原有的藝術家服務項目,並深入法拉盛文藝中心身為在地藝術文化協會(Arts Council)的角色:藉由向皇后區的藝術家和社區組織提供補助,來促進皇后區在地創作和展演的進行,進而豐富皇后區在地文化。

紐約州藝術基金會執行董事Mara Manus表示:「紐約州藝術基金會以發放補助來支持紐約州各地的藝術家和非營利組織。我們2022財政年度的目標,把重點放在擴大申請補助資格,也致力擴充服務對象,特別是考慮到我們紐約各地的在地藝文生態非常多元並多樣。紐約州藝術基金會的社區自決發放補助計劃是我們發展和支持在紐約州生活、創作的重要工作,不論是來自任何領域的藝術家。」

法拉盛文藝中心的行政暨藝術總監艾倫·寇達克(Ellen Kodadek)表示:「紐約州藝術基金會在紐約州極具影響力,它為紐約的藝術圈提供的不僅是資金,這個基金會的遠見、領導能力及道德操守一直是團結藝術圈的重要推手。文藝中心承諾在接管該計劃時,維護紐約州藝術基金會高道德標準及服務社區的能力,我們也歡迎皇后區的藝術家及藝術機構的監督,讓我們對這一承諾負責。」

寇達克女士繼續表示:「我們也非常感謝霍楚州長及紐約州立法機構今年增加對紐約州藝術基金會的資助。法拉盛文藝中心相信藝術是生活中不可少的一環,藝術家扮演的角色於社區的健康和福祉至關重要。從經濟、情感和社會三方面來說,我們都知道文藝活動對紐約從新冠病毒疫情中重新站起來,扮演著極為重要的角色。我們必須支持藝術家繼續創作,因為我們每個人都從這些創作中受益。感謝紐約州藝術基金會,我們很榮幸能夠為皇后區的藝術家及機構提供補助。」

寇達克女士以及文藝中心的工作人員已有與紐約州藝術基金會合作經辦社區自決發放補助的經驗,其中包括文藝中心副總監Sami Abu Shumays和藝術家服務主任Dan Bamba,他們將接手補助計劃的行政事務。

法拉盛文藝中心將於10月4日宣布補助規則、申請流程等細節,並會在今年秋季舉辦補助款申請說明會、申請補助寫作工作坊等,提供申請人更多資訊。本補助款計劃的申請資格將限於皇后區的藝術家和社區組織,用以支持2022年在皇后區舉辦的公共藝術和文化項目。

以上資訊都將在法拉盛文藝中心網站公佈:https://www.flushingtownhall.org/artist-services,欲了解更多信息,可與Dan Bamba聯繫:[email protected]。