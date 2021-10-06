法拉盛老牌陳絢容齒列矯正診所迎來陳必安醫師正式加盟

陳絢容、陳必安診所嚴格奉行政府規定的各項防疫措施，並自備專業空氣過濾器及清新儀(左、右)，徹底清潔空氣，杜絕病毒傳播。

開業36年的法拉盛 老牌陳絢容齒列矯正診所，最近宣布歡迎陳必安醫師正式加盟。今後該診所將由資深牙醫陳絢容帶領，結合陳必安醫師的新穎觀念與先進技術，強強聯手，全面提升整體實力，可望將醫療服務品質帶向更高層次級別。

以母女檔姿態合作無間的兩位陳醫師，是美國 哥倫比亞大學矯正研究所的前後期校友，均以傲人成績取得該名校的牙醫博士學位，而女兒陳必安(BIANCA S. CABRI, D.D.S., M.S.)更曾入選為著名的Omicron Kappa Upsilon牙醫榮譽學會成員，是持有特考文憑的美國齒列矯正學院院士。陳必安醫師在取得哥大 牙醫博士學位之前，先就讀於美國另一頂尖名校——約翰斯．霍普金斯(Johns Hopkins)大學的分子細胞生物學系，以校長獎成績畢業，獲頒學士學位，奠定日後進修醫科的堅實穩固基礎。

在順利取得牙醫博士頭銜後，陳必安醫師又再接再厲唸了三年矯正科進階課程，並以第一名的傲人成績畢業，圓了成為合格矯正專科醫師的心願。由於連串突出亮眼的表現，陳必安甫自哥大矯正研究所畢業，即被校方羅致出任助理教授，貢獻所學、作育英才。如今陳必安醫師抱持最專業、負責及親切的態度服務大眾，使患者「來必安，必安心」。至於陳必安的母親——陳絢容醫師(SHIUANN-RONG CHEN, D.D.S., P.C.)也不遑多論，是經驗老到、深具人脈的另一位優秀正齒醫師。她自1985年起即在法拉盛行醫，樹立近四十年遠近馳名的良好口碑。

年輕有為、幹勁十足的陳必安醫師說，矯正牙齒(簡稱「正齒」)有五大功能：(一)牙齒長期咬合不正會影響臉型，導致下巴歪一邊、臉型不對稱甚至大小臉，而正齒正可修正臉部輪廓線條。(二)正齒後，牙齒排列整齊、死角少，刷牙清潔更容易，能有效改善口腔衛生，更能降低牙結石堆積以及齲齒和牙周病發生機率。(三)正齒可以改善上呼吸道狹窄的現象，使呼吸更暢通，並緩解鼻腔阻塞問題。(四)正齒可以幫助發音準確，避免咬合不正而導致講話漏風、噴口水的情形。(五)正齒改善牙齒咬合功能，使牙齒更易咬斷、磨碎食物，減輕腸胃負擔，增強消化能力。

陳必安醫師補充說，她專做兒童及成人牙齒矯正。她建議兒童家長趁著孩兒七歲，牙齒和下顎還在生長的有利時機，及早帶府上小孩看矯正牙齒醫生，以利制定正齒方案，坐收最佳矯正效果。與此同時，隨著醫學的進步，成人正齒也越趨普遍，能達到預期促進牙齒整齊美觀、兼使身心更為健康的效果。

接著陳必安醫師解釋，矯正牙齒是靠著配戴「牙齒矯正器／牙套」來對牙齒施壓，誘導牙齒逐步挪移到正確位置的有效療法。不過，因為個人口腔情況有別，正齒醫師會隨著矯正療程的推進，適時調整牙套的鬆緊及牙齒的位置，例如牙床空間不足或牙齒顆粒較大，有時需要「拔牙」以騰出空間，避免牙齒過於擁擠而顯得凌亂失序。然而，陳必安醫師原則上盡量不拔牙，以保有原生牙齒的最佳咬合與咀嚼能力。至於矯正牙齒所需時間，一般要看矯正年齡、牙齒情況和不同類型的牙套而定，因此每個人矯正牙齒所需時間也都不一樣。大致來說，青少年矯正牙齒需時1-2年，成人矯正牙齒則需花費2-3年。

兩位陳醫師主持的齒列矯正診所共有三處。法拉盛：41-07 Bowne St., Flushing，電話：718-762-1100；新澤西州：150 Franklin Ave., Ridgewood，電話：(201)444-1712；網址：www.chencabriorthodontics.com，陳必安醫師電郵：[email protected]。