韓國Coway大紐約地區華人部誠聘銷售經理

韓國Coway淨水器在華人超巿旁設有產品展示攤位。

韓國第一環境家電Coway USA誠聘對健康產業有興趣的人才加入Coway USA華人 部，職務包括（一）全職銷售經理：有豐富營銷經驗，對華人市場有經驗優先，有團隊領導和管理能力；（二）兼職銷售經理：熱愛銷售，有基本銷售經驗。

應徵者需有合法工作身份，公司提供培訓、豐厚的產品傭金以及額外的銷售獎金等獎勵。時間靈活自由，有健保、壽險 、401K，帶薪休假。

有鑑於紐約 華人愈來愈重視生活品質以及飲水的健康，韓國Coway設立大紐約地區(紐約、紐澤西、康州)華人部，現招聘銷售經理多名，歡迎有志之士加入銷售團隊。

Coway韓國環境家電，位居亞洲最具潛力企業前50位，是世界上僅有的擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的五家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證，Coway大部分空氣淨化器都獲得過英國過敏協會頒發的認證。

應徵者請電：929-274-6288或傳簡歷至：[email protected]。Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361；電話：929-274-6288。