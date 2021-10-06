我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

韓國Coway大紐約地區華人部誠聘銷售經理

紐約訊
韓國Coway淨水器在華人超巿旁設有產品展示攤位。
韓國Coway淨水器在華人超巿旁設有產品展示攤位。

韓國第一環境家電Coway USA誠聘對健康產業有興趣的人才加入Coway USA華人部，職務包括（一）全職銷售經理：有豐富營銷經驗，對華人市場有經驗優先，有團隊領導和管理能力；（二）兼職銷售經理：熱愛銷售，有基本銷售經驗。

應徵者需有合法工作身份，公司提供培訓、豐厚的產品傭金以及額外的銷售獎金等獎勵。時間靈活自由，有健保、壽險、401K，帶薪休假。

 

有鑑於紐約華人愈來愈重視生活品質以及飲水的健康，韓國Coway設立大紐約地區(紐約、紐澤西、康州)華人部，現招聘銷售經理多名，歡迎有志之士加入銷售團隊。

Coway韓國環境家電，位居亞洲最具潛力企業前50位，是世界上僅有的擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術的五家公司之一，水淨化品獲得國際認證，包括「金印獎」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證，Coway大部分空氣淨化器都獲得過英國過敏協會頒發的認證。

應徵者請電：929-274-6288或傳簡歷至：[email protected]。Coway紐約展示中心地址：209-45 Northern Blvd, ＃110, Bayside, NY 11361；電話：929-274-6288。

紐約 華人 壽險

上一則

紐約市三大圖書館系統 取消出借圖書逾期罰款

下一則

涉電信欺詐 警佐工會總部及主席私宅遭FBI搜查

延伸閱讀

茂比利街70號重建 紐約市府投資翻倍至1.7億元 加蓋兩層

茂比利街70號重建 紐約市府投資翻倍至1.7億元 加蓋兩層

遊民、殘疾、年長者 可用糧食券買熱餐

遊民、殘疾、年長者 可用糧食券買熱餐
場邊人語：紐約告捷 勝出心切

場邊人語：紐約告捷 勝出心切
慶祝雙十大會 10/9法拉盛登場

慶祝雙十大會 10/9法拉盛登場
加州農村地區新冠病例嚴重激增 國民兵啟動協助

加州農村地區新冠病例嚴重激增 國民兵啟動協助

熱門新聞

圖中這名女子在時報廣場早上高峰通勤，將另一名女子推向地鐵。(截圖自NYPD)

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

2021-10-04 21:15
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約華男陳屍公寓 情婦新墨西哥州被捕時攜武器反抗

2021-10-04 17:16
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
熱心人士拍下的非裔施暴者背影。（陳小姐提供）

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

2021-09-30 02:30
時報廣場站推女乘客入軌，非裔女嫌被控企圖謀殺。(市警提供)

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

2021-10-05 13:47
該男子因被韓貴平拒絕臨時搭車，用手機砸向受害人的右眼，導致對方可能失明。(市警提供)

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

2021-09-30 12:16

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺