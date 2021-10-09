偶像級三明治 McRib 四十周年慶 11月1日華麗回歸全美麥當勞餐廳

偶像級三明治McRib四十周年慶，11月1日華麗回歸全美麥當勞餐廳。

McRib的粉絲趕緊排在隊伍前頭，因為您等了一整年，香濃可口、令人心醉神馳的三明治即將再度登場！富傳奇色彩的McRib將在今秋華麗回歸全美麥當勞 餐廳的菜單，從11月1日開始，您就可以在全國參與活動的麥當勞餐廳限時享用這款令人垂涎三尺、齒頰留香的三明治。

McRib在四十年前首度推出調味恰到好處的無骨豬肉排，澆上濃郁的BBQ燒烤醬，撒上洋蔥絲和酸脆醃黃瓜，夾在有如家中自製的麵包片中，瞬間成為粉絲最愛。

麥當勞資深檔案經理Mike Bullington表示：“80年代間，負責麥當勞餐飲創新的幕後軍師們想出一個獨一無二的點子：一款適合在冷風颼颼的季節享用，美味到不行的三明治。無論您是McRib的忠實粉絲或是第一次品嚐，毫無疑問McRib是過去四十年來最具代表性的三明治，而且我們有數以千計的電郵和推文為證。”

McRib從1981年在堪薩斯州堪薩斯市推出後，大獲鄰近地區好評，隨後搭配重磅電影 共同推廣，並創新推出McRib Jr.後開始在全球掀起旋風。迄今已在德國、紐西蘭和法國面世，成為世界級巨星。

互聯網爆紅加上社交媒體興起，令McRib的偶像地位更加穩如泰山。熱愛醬汁淋漓三明治的粉絲們在網上密切聯繫，例如“McRib定位”的工具更進一步引起眾多熱情粉絲慕名而來，一窩蜂加入追捧。McRib年度性的定期回歸甚至創造了“McRib季節”這樣的新字句。

請在您的日曆上做好標記，McRib將於11月1日在全美參與活動的麥當勞餐廳限時華麗回歸，無論是外賣、得來速、使用麥當勞應用程式或McDelivery送餐服務，您都可以大快朵頤。千萬別忘了參加MyMcDonald's Rewards*讓您在麥當勞用餐的每一塊錢都為您累積點數，便於日後兌換享用免費餐點。PS：只在參與活動的麥當勞餐廳提供。送餐費用除外。必須下載並登記加入。欲知詳情，請登入www.mcdonalds.com，或通過推特追蹤[email protected]，或參考臉書專頁www.facebook.com/mcdonalds。