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開一家網美珍珠奶茶店 HOJA FOOD 物料配送到店

紐約訊
HOJA FOOD供應蔗糖系列商品、開店物料設備、店面規劃及飲品菜單設計，亦在茶飲專門教室內提供專業教學訓練，即使零經驗的開店初學者都能很快上手，泡出一手好茶，打造獨特飲品。
HOJA FOOD供應蔗糖系列商品、開店物料設備、店面規劃及飲品菜單設計，亦在茶飲專門教室內提供專業教學訓練，即使零經驗的開店初學者都能很快上手，泡出一手好茶，打造獨特飲品。

在美東佔有珍珠奶茶原物料銷售第一名的HOJA FOOD，是本地珍珠奶茶炫风的最大推手。HOJA FOOD提供珍奶茶飲業者材料與設備，包括店面規劃方案、開店物料設備、飲品菜單設計、蔗糖系列商品和台灣小吃系列，同時提供茶飲專門教室作為專業教學訓練之用。該公司輔導零經驗的開店初學者，專注泡出一手好茶，打造專屬的獨特飲品。此外，該公司負責物料配送到店、整體一條龍服務，扮好飲料店後勤的重要角色。

台灣茶飲文化在全球蔚為風尚，手搖茶飲在各地遍地開花，為飲料界帶來龐大商機。在各家新進品牌如春筍般不斷竄起的今天，競爭異常激烈，但是如果能開發新創產品成為獨家供應的領頭羊，還是能保有高關注與高毛利優勢，藉以衝破重圍、異軍突起。而站在業界前沿的HOJA FOOD早已為旗下代理商立下可茲遵循的成功模式與典範。

如何讓茶飲市場歷久不衰，除了需具備精準敏銳的市場眼光外，還有原物料的研發創新。留得住好味道，才能讓客人一試成主顧。HOJA FOOD勇於做別人不敢做、想別人不敢想，因為深入在地市場，總能精準抓住消費者動向，搶先一步推出潮流新品，提供客製化服務並與多家手搖茶品牌合作研發各式飲品，在健康意識與提升口感中尋求平衡。在健康上替消費者把關，又能提升飲料的風味。去年該公司更大規模將爆爆珠．果汁，導入蔗糖液，取代原料本身的果糖，除產品風味提升檔次外，更讓旗下代理商御茶(Yu Cha Corp)、豐茶(Fun Tea)屢創銷售佳績。

HOJA FOOD除提供珍珠奶茶手搖飲原物料外，亦因應時勢推出一系列環保包材，上從紙杯．PLA杯材，下至紙吸管、PLA吸管、竹吸管，連提袋都使用可重複利用又不佔空間的不織布製作，在環保意識抬頭的時刻，為社會盡一份心力。

HOJA FOOD網址：www.hojafood.com，服務據點：紐約御茶食品地址：34-36 56th Street, Woodside, New York 11377，電話：718-898-6888、718-898-6889，WeChat:yuchacorp；維吉尼亞豐茶食品地址：8440 Kao Circle, Manassas, VA 20110，電話：703-678-6288，WeChat:funsales168。

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