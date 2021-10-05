「孕產、新手媽咪及家庭健康」講座10/07、10/14、10/21、10/28

為幫助處於疫情期間的新任產婦或媽媽及家人，對於新生兒或兒童看護、家庭健康或焦慮等問題進行詳細指導，亞美醫師協會與親情健保計劃、瑪摩利醫院以及紐約長老會下城醫院聯合舉辦系列健康講座，自9月23日起，每週提供不同主題，眾多醫生及專家將解答社區民眾的相關問題。民眾可通過Zoom進入講座：https://nyph.zoom.us/j/96624494029，會議編號：966 2449 4029(無需密碼)，也可使用電話收聽講座：1-212-225-8997，會議編號：966 2449 4029 #。

10月講座，於每週四下午與您相約。具體日期及主題如下：

• 10/07：新生兒護理

• 10/14：新冠預防——補充營養、加強免疫、增加運動

• 10/21：住院安排及產後護理

• 10/28：疫情期間的計劃生育和育兒安排

亞美醫師協會是大紐約最成功的獨立醫師協會之一，擁有1200多家私營醫生診所，涵蓋70多個專科。醫生網路目前在亞裔社區為約50萬病人提供醫療服務和護理。亞美醫師協會的使命始終是團結頂尖的專業醫療人員，提供高質量的護理服務。

親情健保服務社區超過35年，親情將最忠誠的祝福送給您。儘管親情健保的社區服務中心目前還關閉著，但仍可通過Affinity Health Plan新的虛擬社區服務中心中的Zoom視訊會議與您進行即時對話：http://Affinityplan.org/livechinese，或致電：866-731-8007。

過去28年間，紐約長老會下城醫院——福安康寧華人 社區保健計劃勤勉服務於紐約市 華人移民、老年人和亞裔美國人，致力於提高此類人群的疾病預防和控制意識，並始終深刻體悟到「預防重於治療」。自1993年成立以來，在基層家庭組織、朋友和企業主等大眾的鼎力支持之下，獨特的社區推廣服務團隊已幫助超過210,000人。計劃工作 人員以及無數義工們努力工作，將健康篩查和教育培訓帶入曼哈頓、皇后區和布魯克林的各大社區，讓在此工作和居住之人更易獲得所需的醫療服務。

醫院工作人員以及數千名義工為成功建立和維持該計劃不懈努力。福安康寧華人社區保健計劃很榮幸能夠與諸多偉大機構和私營企業展開合作，幫助紐約三區的美國華人社區居民獲得醫療服務並維持健康。福安康寧華人社區保健計劃期待繼續發展力量，更好地服務於亞美社區子孫後代。中文健康熱線：212-312-5740。

瑪摩利醫院是一間歷史悠久、具創新與走在醫學界前沿的獨立性教學醫院。根據美國聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)發布的數據，瑪摩利醫院是全美臨床十佳醫院之一，長久以來致力於為布魯克林社區及其他地區提供卓越而全面的醫療護理。在醫院和各卓越的專科中心內，瑪摩利醫院的醫護人員都以患者為中心，為患者提供優質照護。醫生不僅是訓練有素的專業人員，也能體會到患者身體狀況可影響到他們的情緒和精神健康。專家團隊富有同情心，與先進的治療方案相結合，為您提供卓越的護理。聯絡亞裔部請電：718-283-7429。