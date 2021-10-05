慶法拉盛建鎮376周年街坊節10月10日登場

法拉盛社區每年10月10日慶祝建鎮日，今年並辦街坊節。

法拉盛 今日的繁華，不僅歸功於華人 40年來的辛勤努力，更是早期歐洲移民墾荒的血淚成果。一直在推廣地區發展的傅鶴鳴表示，376年前的1645年10月10日，法拉盛遞件殖民政府正式建鎮成立後，幾個歷史性日程最終促成了法拉盛的現貌。

在1854年，鐵路來到法拉盛，連繫了曼哈頓市區和此地郊區，成了一體建設。1928年，地鐵七號車來到了法拉盛，帶動了此地七層公寓大樓的普遍興建。1939年，世博會帶來了拉瓜地亞機場。接著1964年，世博會帶來了大聯盟棒球的大都會職棒隊（New York Mets）。到了1980年代，帶著美國夢的亞洲移民帶來了法拉盛近代的繁榮。

傅鶴鳴表示，為了讓居民知道法拉盛誕生日是10月10日，特地在這一天舉辦街坊節以示慶祝，地點為三福大道(Sanford Avenue)上，介於緬街至凱辛娜大道之間，特別邀請到皇后區歷史協會執行主任傑森‧恩投斯攜帶珍貴文件、圖片、書籍在郵局旁緬街口第一個攤位提供展示。

兩位著名的華人音樂教育 老師，畢業於波士頓巴克利音樂學院的劉嘉韻老師和紐約大學鋼琴、哥倫比亞大學音樂教育雙碩士的劉芳老師分別親率學生在第二、三個攤位展示教學成果，共同歡慶法拉盛的生日。

參與街坊節的攤位還有衣服、首飾、貂皮、玩具、床單、手機配件、古玩、手錶、帽子、T恤、鞋襪、棉花糖、墨西哥肉串烤玉米等。為了增加節慶熱鬧與多元性，特別保留數個特色餐食攤位，持有健康局食物執照的商家都可前往報名。電話：(917) 375-7740，十月十日三福大道緬街郵局旁的街坊節時間是上午九時至下午六時。