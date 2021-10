本週靚盤推薦 — 海邊豪宅不是夢

餐廳典雅。

能買一戶臨海的房子是很多人的夢想,從美國 到全球都一樣。細心看一下紐約 臨海的地方實在也不小,要蓋一棟或買一棟臨海的房子相對容易。美國地大物博,很多內陸地方是不臨海的,因此有能力買一棟遠離塵囂、可看海的景觀住宅(oceanfront homes),是很多人一輩子最大的夢想。試想一下,每天早晨推開窗戶,隨之而呼吸到的是帶有自然氣息的新鮮空氣,立馬令人產生在度假的錯覺,神清氣爽。下班回家在自己家裡露臺享受無敵海景(unrivalled views of the ocean)加上一頓海邊晚餐或和親朋好友在柔和的燈光下,輕柔的海風中小酌休憩一番,何等愜意。週末,有興致馬上可以驅船出海,隨時隨地享受釣魚,水上電單車,皮划艇等各類海上休憩活動。捕獲新鮮海產,一上岸就可即刻烹調,真正意義上的Sea to table。在享受完酣暢淋漓的水上活動之後,即可在家沐浴梳洗一番。完全是在家度假的節奏和氛圍。更重要的是,可以看到住市區中朋友超級羨慕的眼神。

該房位於布碌崙 及皇后區交界的Howard Beach地區,隣近繁榮的兩大城市,位處交通的中樞要道,交通十分方便。距離布碌崙8大道或者法拉盛僅需半小時車程,前往曼哈頓只需五十分鐘車程。比鄰多個海濱自然公園,野餐、探索自然、觀鳥、慢跑、晨運、球類運動,多項活動只是數分鐘之遙。

本週靚盤推介正是位於Howard Beach的最新樓盤161-52 95st歐陸式臨海豪宅,外觀大氣典雅。房子建於2013年,擁有四睡房,二個半衞浴,室內擁有超高層距,全新豪宅設計,裝潢採用頂級不鏽鋼廚房爐具,隱藏式48”冰箱、隱藏式洗碗機、貼心地安裝了高級酒櫃,除了爐頭烤箱外,還安裝了獨立蒸烤式烤箱。全智能家居監控系統,Nest中央智能溫度調節系統,每層樓都配備最先進的中央吸塵設備。全屋採用地暖暖氣系統,溫暖而不乾燥。主人房獨立露臺,超大型主人房衛浴,女士夢寐以求的Walk-in衣櫥,全屋電動搖控窗簾,甚至電動水晶燈升降系統,更配備天然氣為原料的後備供電系統以應對天災或突發狀況時發生的停電情況。室外方面,擁有室外火爐的小花園是招待客人開派對的好地方,浪漫溫暖的火爐定能為派對熱鬧的氣氛中為客人增添暖意。獨立停船碼頭,可停泊40呎長的遊船。全屋佔地40x110,擁有前後花園及私人泊車道。該處交通便利,更像是隱藏在鬧市中的神秘莊園,能讓主人在一天疲憊工作後,盡享隱秘的寧靜與舒暢。如此高配置豪宅,售價僅$1,999,999,地稅$9,790 /年。詳情請參https://caprijetrealty.com/properties/161-52-95th-st-howard-beach-ny-11414/。

溫馨提示,海邊豪宅固然人人嚮往,但維護費用也不低,加之全球氣候暖化,導致海平面上升。購買海邊房子前應考慮清楚為上。(以上圖文由地產公司Capri Jet Realty提供)