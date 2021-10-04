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中科邀您來體驗中醫診斷儀 智慧大資料檢測僅需5分鐘

紐約訊
中科院馮敏教授引領中科現代化中醫藥研究，引入智慧脈診儀造福僑胞。
中科院馮敏教授引領中科現代化中醫藥研究，引入智慧脈診儀造福僑胞。

今年6月，多維新聞網消息，中醫診斷儀首次被運用在宇宙空間站中，通過望聞問切的手段，為太空人身體護航。結合建立「面診、舌診、脈診」的資料庫等方式，中國空間站實現中醫天地之間即時診斷。不同於西醫的檢測報告，中醫的診斷將人體視作整體，可以更加全面地排查和應對身體的損傷。中科公司引進智慧脈診儀，為紐約市民提供全方位的中醫診斷。本次檢測儀器和服務均由紐約中科提供，疫情期間每日僅限5位免費檢測。

智慧脈診儀檢測僅需5分鐘，監測全身氣血津液、藏象五行和脊柱健康水準，檢測報告僅需2天即可出具。中醫診斷取決於醫生的學識和經驗。中醫名家具有深厚的醫學知識積澱以及數十年的從醫經驗，擅長解決各類病症，更好地把握病人狀況。中科引進最先進的中醫脈診儀設備，其中蘊藏著數百位中醫名家的行醫經驗資料庫，每一次使用脈診儀都相當於有數百位中醫名家為您出謀劃策。

為了取得正確的醫療建議，人們在大陸看中醫都習慣四處走訪多位名醫大師。然而在海外，如何盡快選到合適的中醫師並得到正確有效的診斷建議成了一件難事。中科採用最先進的中醫脈診儀設備，僅需短短五分鐘，採集手部的電信號，模仿中醫把脈過程，匹配中醫大資料進行分析，從而推斷出更加精準的身體健康分析。中科引進的脈診儀系統通過了國家科技部驗收，融合了大量現代科技成果以及眾多中醫專家臨床經驗，將中醫診斷方法系統整合並精簡化，可記錄、分析、保存客觀化資料。在檢測過程中，為每人提供個性評估、調理指導和系統性中醫診斷建議方案。

中科表示，中醫脈診儀體檢適合以下人群：（1）自覺症狀明顯但西醫未能做出明確診斷者；（2）高危人群（如長期吸煙、酗酒、生活不規律、肥胖、精神緊張等）；（3）有癌症、糖尿病、高血壓、心腦血管疾病等家族史者；（4）欲改善體質、增進健康、預防疾病、提高生活品質者。

中科專注天然草本研究37載，為您帶來科學精粹的健康佳品。檢測預約報名熱線：1-(718)-886-8834（國/粵/英），地址：Renaissance Tower, 136-33 37th Ave STE 2B, Flushing, NY 11354（法拉盛37Ave影像中心隔壁）。

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