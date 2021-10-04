法拉盛整齊牙科精湛植牙醫技患者贈書法匾額表示感謝

整齊牙科院長金博士專注地為患者解決植牙等多項牙疾齒患。

法拉盛 整齊牙科院長金博士日前接受植牙成功患者——紐約長島 畫院院長張彤衛贈予親自揮毫的書法匾額「咀嚼百年歲月，精湛植牙醫技」，以感念金院長仁心仁術、技高一籌，在無痛苦且收費合理的情況下，為她解決了長期遺傳的牙疾隱憂。

張彤衛是山東濟南籍留美畫家，除主持長島畫院外，還是北美華人美術家協會會長，也曾受美國集郵集團委託，設計猴、雞、豬與狗年的生肖郵票明信片。她是專業的藝術家，對美有極高要求，嚮往下半輩子有一口好牙，盡享美食與美好人生。故此，她不惜多方打聽走訪本市良醫，終於正確地選擇由韓裔金院長主持的整齊牙科診所。自2021年一月底開始，金院長一口氣為張院長做了14顆植牙，可謂半口牙齒煥然一新，一舉解決了多年來的牙齒問題。

僅耗費半年即已順利完成全部繁瑣的植牙程序，這讓張彤衛體會到金院長醫術確實高明，做到了當天拔牙、當天植牙一步到位，大大縮短了療程及減低了患者的苦楚。張院長還透露，金院長不假手他人，親自為患者植牙，手法熟練靈巧、醫術高超精準、態度和藹可親，華人助理也服務到位、彬彬有禮，令患者及家屬如沐春風，瞬間一掃膽怯疑懼心情，轉而全心配合治療，令療效達到最佳境地。

取得紐約大學 牙醫博士頭銜的金院長，也是哈佛大學植牙專科的畢業生。他出身三代牙醫世家，具備18年上萬顆植牙經驗，給予患者十足信心與保障。由金博士統領的「整齊牙科」醫療團隊，成員來自各大醫學院畢業牙醫。該診所購置最新鐳射治療機和CT掃描機，全由診所精英團隊自行操刀，技術本位，敬請各界安心看診。

提供360°全方位口腔醫療服務的整齊牙科，鑑於新冠肺炎仍在持續發威肆虐，為了共體時艱，加大優惠力度，推出多項折扣，敬請各界多加利用。目前特惠項目有免費牙齒檢查：3D X光；植牙：植5顆送3顆(5+3=8顆)；德國植牙：40%折扣(價值$3,000)；瑞典植牙：40%折扣(價值$3,000)；牙齒美白：$199(原$500)。

整齊牙科紐約法拉盛診所：35-35 149 St., #203, Flushing, NY 11354（近北方大道與149街街口，公車Q13與Q28直達），電話：718-460-9441，開診：周一三五，10am-7pm，網站：PrimeSmileDentalFlushing.com；新澤西診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ，電話：201-313-2277，開診：周二四六，10am-5pm，網站：AlignDentalCare.com，受理白卡、汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)，網站：www.primesmiledentist.com或aligndentalcare.com。