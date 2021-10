●Access to Capital for Your Business

為您的企業獲取資本(線上)

10月4日(週一)下午2點到下午3點15分

https://www.manhattancc.org/common/Events/event_info.cfm?QID=30020&ClientID=11099&ThisPage=EventInfo

●NYCBA Presents: "BootCamp: Basic Training for Lawyers" Day 2

“訓練營:律師基本培訓”第 2 天(線上)

10月5日(週二)中午12點到下午1點30分

https://www.aabany.org/events/event_details.asp?legacy=1&id=1551176

●Free Interactive Digital Marketing Workshop

免費互動數字營銷工作 坊(線上)

10月5日(週二)下午5點到下午6點

https://business.bronxchamber.org/events/details/free-interactive-digital-marketing-workshop-2488

●NCLEX Preparation: Tips to Building a Successful Plan

制定成功計劃的技巧(線上)

10月5日(週二)晚上8點

https://statenislandnycoc.wliinc19.com/events/NCLEXPreparation%20Tips%20to%20Building

●NYC Department of Small Business Services: Customized Training Q&A

紐約市 小企業服務部:定制培訓問答(線上)

10月7日(週四)下午4點到下午5點

https://chinatown.nyc/event/nyc-department-of-small-business-services-customized-training-qa-3/

●AABANY Litigation and Student Outreach Committees Present: Careers in Litigation Panel

瞭解訴訟領域的各種職業道路(線上)

10月7日(週四)晚上6點30分到晚上7點30分

https://www.aabany.org/events/event_details.asp?legacy=1&id=1554350

●Nassau County Household Hazardous Waste Collection

拿騷縣家庭危險廢品收集(線上)

10月9日(週六)上午8點到中午12點

https://web.islandchamber.com/events/NassauCounty%20Household%20Hazardous%20Waste%20Collection-8207/details

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★