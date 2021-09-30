紐約華社三日悼念陳宇暉離世十周年，呼籲正視軍中霸凌現象。

紐約 華社謹訂於10月3日周日下午悼念陳宇暉離世十周年，呼籲正視軍中霸凌 現象。敬請每位有意參加悼念及相關徒步活動者，務必於10月1日周五上網登記，網址：HTTP://TINYURL.COM/DONTFORGETDANNY。

十年前的10月3日，年僅19歲的華裔士兵陳宇暉在阿富汗 軍營因遭到種族歧視 霸凌而自殺身亡。十年後的同一天，華社及其家人再次齊聚華埠 「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)，同聲悼念陳宇暉，呼籲各界關切軍中霸凌和歧視事件，以確保軍人都能獲得公平正當對待。

悼念儀式以及追尋陳宇暉往日足跡，回顧他生前在華埠最愛流連的地方，日期為2021年10月3日周日，集合時間為下午12:45時，徒步旅程由下午1:00時開始，集合地點在華埠勿街(Mott St.)62號中華公所門前。屆時將遍走九個重點地方，即可得到陳宇暉最愛商店的購物優惠卡。徒步終點在堅尼路(Canal St.)與伊麗莎白街(Elizabeth St.)街口的「陳宇暉路」，並於下午2:30-3:00舉行紀念儀式。