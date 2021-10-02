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貴和中醫崔述貴、崔鵬共同主理針藥合併快速緩解坐骨神經痛

紐約訊
崔醫師建議，平時坐姿一定要正確，且腰部要有支撐，約1小時就要起身伸展，舒緩緊繃的腰臀。
崔醫師建議，平時坐姿一定要正確，且腰部要有支撐，約1小時就要起身伸展，舒緩緊繃的腰臀。

貴和中醫崔述貴教授是持有紐約州執照的針灸中醫藥師，具有51餘年的臨床經驗；另有崔鵬中醫師，具有14年臨床經驗，持有紐約州針灸執照、針灸中藥特考文憑。對於針藥合併治療坐骨神經痛，其針刺手法獨特、中藥配方精湛、治療效果佳。

坐骨神經痛是臨床常見病，在體內各種神經痛中居於首位，發病年齡一般在20歲至60歲，其中40歲左右最多見。它是各種原因引起的坐骨神經通路及其分佈區內疼痛的一種疾病。主要臨床表現為疼痛沿坐骨神經部位放射，常由腰、臀部直達大腿、小腿後外側及外踝處至足背外側，多呈陣發性灼痛或刺痛，以單側多見。其特點是病程長、容易復發。

內服或外用中藥治療對坐骨神經痛有一定療效。在內服中藥治療方面，如屬急性或初期的患者，治療宜以活血舒筋為主，常用處方為舒筋活血湯或補陽還五湯加減。如屬慢性期或病程日久者，因其體質多虛，治療宜以補益肝腎、宣痹活絡為主，常用處方為補腎壯筋湯或獨活寄生湯加減。

坐骨神經痛亦可用中藥外敷或外洗法作治療，臨床上多選用一些有祛風散寒、解痙通絡、活血化瘀功效的中藥（如獨活、桑寄生、伸筋草、牛膝、川芎等）。

按照坐骨神經痛的臨床表現及其疼痛部位，以經絡學說來作診斷，可知其主要屬足太陽膀胱經及足少陽膽經的病證，因此取穴亦常以此兩經為主。常用穴位有腎俞、大腸俞、環跳、委中、陽陵泉、承山、懸鐘及局部阿是穴等，而在解剖學上，環跳穴的深部就是坐骨神經，故該穴為治療坐骨神經痛的要穴。

在選取合適的穴位進行針刺後，可在針身上接通電極（電針法），電流的頻率及強度以患者能耐受及無痛為主，一般留針20-30分鐘。如患者病屬風寒偏盛或虛寒體質所致，則可用長約2cm左右的艾條插在針柄上，點燃施灸（溫針法）。待艾條燒完後除去灰燼，將針取出。以針灸治療坐骨神經痛很多時候都會配合拔火罐療法，一般是在患者疼痛部位進行拔火罐，每次留罐5-10分鐘。

貴和中醫診所地址：法拉盛144-48羅斯福大道，電話：718-359-0956(一、三、五12-6pm)；另有布魯崙診所，地址：布魯崙1839 Stillwell Ave，電話：718-266-1018(二、四、六 12-6pm，日 12-3pm)。網址：www.drshuguicui.com(該診所對僑胞有特別的折價優惠)。

紐約州 法拉盛

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