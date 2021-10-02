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海恩驅蚊香包 天然環保 香味宜人 緩解疲勞

紐約訊
美國海恩集團最新產品，天然植物驅蚊良品——「驅蚊香包」。
美國海恩集團最新產品，天然植物驅蚊良品——「驅蚊香包」。

每逢夏、秋交接之際、正是雌蚊為了繁殖產卵而四處肆虐的季節。美國海恩集團推出最新產品——「驅蚊香包」，最新科技、純天然草本植物成分、無副作用、天然環保，歡迎致電洽購。

海恩集團表示，此次上市的新產品「驅蚊香包」，在自然環境下散發蚊蟲不喜歡的味道，使蚊子遠離生活工作範圍，驅趕蚊蟲效果顯著，對人體無毒無害。放置香包後整個空間飄逸一股淡淡的植物香薰與香噴噴的氣息，香氣持久宜人、健康環保，讓使用者遠離蚊蟲叮咬，帶來今年秋天超讚的舒適生活環境。適合家居房間、別墅前後花園、餐館、超市等掛件使用。

海恩集團表示，使用植物香囊驅蚊不僅無害，還對健康有益。集團創始人著名發明家周恩龍博士介紹，植物裡有一些芳香類藥物，含有大量的可揮發芳香植物，這些芳香植物的氣味是蚊蟲不喜歡的，因此戴在身上能夠有效驅蚊避蟲。其實，古代端午節的香囊就是為了驅蚊避蟲而製成。氣虛體質的人適合補氣類香囊，這類人氣虛體弱、精神不振、少氣懶言，還很容易疲勞，補氣類的香囊包最適合這樣的人群。濕熱體質的人適合除濕降燥類香囊包，有些人夏天易出汗，即使靜止不動也會大汗淋灕，這類濕熱體質的人可以選用除濕降燥類香囊包。

工作勤奮、堅毅的美國紐約海恩集團董事局主席周恩龍，經營集團旗下產品均由他自主研發、GMP藥廠生產、銷售。產品上市三十年來，屢獲廣大消費者信任及讚許。美國海恩集團周恩龍博士研發的產品包括：凱美納、牙泰寶、頭髮再生精品套裝、百治靈、腎泰寶、驅蚊香包等，效果顯著。更多資訊請瀏覽：www.naturalnyusa.com，「驅蚊香包」諮詢及購買電話：(917)362-9388、(917)722-6888。

美國 工作 端午節

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