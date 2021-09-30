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陳偉濤律師談商標使用證據要求及規定

紐約訊
法岸律師事務所陳偉濤律師。
法岸律師事務所陳偉濤律師。

商標是一個企業及其商品或勞務的品牌象徵，用來爭取消費者對其企業及品牌認同感。美國商標法中關於「商標使用」有著非常嚴格的規定。執業於紐約地區的「法岸律師事務所」資深商標律師陳偉濤律師針對美國商標法提出其專業見解及建議供僑胞參考。

陳偉濤律師表示，申請擁有使用商標權，不僅要求必須在美國已經使用該商標，而且對於註冊成功的商標也有強制使用的規定，否則即使註冊獲得使用的商標也會被美國專利商標局主動撤銷。一般來說，美國商標局對商標使用證據刑事有以下的要求，可以作為商品商標的使用證據有：1.產品的標籤；2.包裝；3.帶有商標的產品照片；4.產品的陳列（產品目錄）和展覽，但是不提供真實的產品。不能作為產品使用證據的類型有：1.發票；2.提單；3.訂貨單；4.宣傳冊；5.名片；6.公開出版物；7.傳單。至於服務商標的使用證據主要是有關所提供服務的手冊、廣告宣傳或名片，以及上述證據形式的照片。但是需要注意的是，以上證據形式不能僅僅顯示商標，而且必須涉及所提供的服務。

此外，美國專利商標局要求申請人/註冊人以宣誓書的形式聲明在所有的商品/服務上都有真實地在商業上使用該商標。在提供使用證據時，往往一個類別只要求提供一件使用證據即可，不需提供所有指定的商品或服務。有時商標局會把一個大類別下的產品分成幾個小組，要求每個分組內提供至少一件使用證據。

使用證據上的商標要清楚顯著，且必須與申請/註冊的商標一模一樣。如果申請/註冊的是中文商標、有獨特設計的英文商標或圖形商標，那麼使用證據上的商標必須與申請/註冊商標保持一致，不能有任何簡繁體、字體、加粗、變斜等變化。但是如果申請/註冊的是純英文商標，且聲明了英文字母為普通字體（Standard Characters），則使用證據上的英文商標可以採用大小寫、粗細體等與申請/註冊商標稍有不同的英文字母。如果使用證據上有除英文之外的文字，必須提供認證的英文翻譯，因此我們建議最好提供全英文的使用證據。如果無法提供全英文，建議申請人/註冊人選擇英文所占比重較多、中文比較好翻譯的使用證據。

法岸律師事務所陳偉濤律師專精商標法、商標購買/出售/轉讓需求、美國商標糾紛、美國商標侵權或美國商標訴訟等業務。電話：718-766-2567；電郵：[email protected]

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