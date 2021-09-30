陳敏麗西醫美容診所推廣電波去皺瘦身 緊緻調理大特惠

陳敏麗西醫展示美容診所配備最新的醫療美容設備，特價推出電波祛皺、瘦身、肌肉強化、緊緻調理療程，讓您在安全有效無手術的情況下快速重遇更美麗的自己。為方便顧客可掃描陳醫生診所二維碼預訂免費諮詢。

雖現變種病毒疫情 仍然嚴峻，但在齊心抗疫、接種疫苗的自我保護下，各行各業現已逐漸復工，許多人發現在疫情期間因長期困在家中避疫，缺少運動及美容修護，在不知不覺中腹部、手臂、大腿的贅肉都靜悄悄地長出來。而在長期焦慮中，臉上的皺紋亦逐漸出現而顯得衰老。服務華人社區多年的陳敏麗西醫美容診所近日推出多項祛皺紋、強化肌肉 、緊緻肌膚、瘦身的調理療程，並給予特價優惠，讓僑胞在安全、有效、無手術的情況下快速重現更美麗的自己。

陳敏麗美容醫生診所推出的特價優惠包括三大項：

（一）Secret RF 魔鏡電波機：魔鏡電波，亦稱作美魔電波，它結合了飛針和電波(RF)的雙重效果，針對全臉疤、細紋及毛孔粗大等，具理想改善效果，夏季推廣$2500/三次特惠，歡迎電話諮詢預約。

（二）Tru Scultt iD 電波瘦身：是經美國 藥物食品管理局（FDA）核准的永久減脂治療方法，是一種非手術、非侵入性的塑身技術，能有效消減多達24%的脂肪，讓你達到夢想體型。Tru Scultt iD能提供強大的非侵入性單極射頻，可選擇性地向脂肪組織進行治療性加熱。具有多功能性的獨特6個器具和位置選擇，可一次性消除整個腹部脂肪，也可以同時治療多個身體區域的多餘脂肪。

（三）Tru Scultt flex 身體肌肉強化緊緻調整：Tru Scultt flex是一種非侵入性的肌肉塑性設備，已通過美國FDA批准及認證。專門用於加強緊緻和調理腹部、臀部、大腿肌肉，連續四次治療後增強肌肉可達30%以上。Tru Scultt flex可以通過用電流誘導肌肉來收縮改善肌肉張力，這部設備獨特之處在於可根據患者的健身水平、形狀和目標進行自定義，可以說是一部為您全身打造的美體機器。

陳敏麗西醫診所是一間非常全面性的西醫美容診所，除了提供魔方電波RF微針美容外，尚有脫毛、除斑、太陽斑（雀斑）、射頻緊膚、射頻嫩膚、煥膚、減少細紋和毛孔粗大、青春痘/粉刺治療及去疤痕等。此外，診所也提供肉毒桿菌注射、皮膚填充劑注射、瑞藍玻尿酸、柏麗玻尿酸、微晶瓷填充及貝樂芙等皮膚注射療程。

陳敏麗西醫美容診所(Chan, MD Aesthetics)地址：紐約華埠中央街(Centre Street)，139號PH104室(電梯按PH 1樓)；預約電話：212-343-2536；另為方便顧客可掃描陳醫生診所二維碼預訂免費諮詢。