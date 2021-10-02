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奢侈品和科技的領導者 2021 Benz奔馳S580睿智輝煌

紐約訊
中間大屏幕運行MBUX信息娛樂系統的更新版本。
中間大屏幕運行MBUX信息娛樂系統的更新版本。

2021奔馳S580可稱得上是完美無暇的豪華房車，配上21英寸AMG合金輪圈，傳統的奢華外觀感覺只可用「豪」一字來形容它，不需用任何狂野的角度或切割線來表現花巧的豪華轎車，在路面上車流中穿行，其傳統懐舊代表性的引擎蓋裝飾，已節節領先其他車系傲視同群。

 

奔馳S580抓著每一個機會表現出S級豪華轎車一貫以來擁有豪華內部裝飾的風範，車門一開，純黑色Nappa皮革亮麗眼前，柔軟舒適感盡現。前排座椅的支撐性非常好，S580還標配了出色的多角度座椅按摩功能。後排座位比以前更寬敞，充足的頭部空間和腿部空間供身體伸展。

 

●車內設計

S580的內飾設計大量採用了Vision EQS的理念設計，選用桃木裝飾條沿著儀表板的寬度延伸，車兩旁有成對的通風口。12.8英寸OLED信息娛樂屏幕從中控台升起，在其後面留出足夠的空間來放置一個額外的存儲托盤。屏幕下方的蓋子可移動，露出兩個標準尺寸的杯架、一個無線充電板和一個額外的托盤，用於存放口罩、鑰匙或其他口袋零碎物件。扶手下方有足夠的空間放置一個小錢包，而門袋的大小剛好足以容納一些大的飲料容器。12.3英寸儀表顯示器周圍沒有巨大的雙柱，這意味著儀表板保持美觀和較低位置，使駕駛者視野範圍更淸晰無阻。

 

特別後加配置，儀表前的空間可變成一台巨大的投影儀，它展示令人贊歎的平視顯示器。它不僅可以提供正常的信息讀數，例如速度和行駛方向，還可以與當其時路面的車輛到基礎設施技術配合使用，以顯示紅燈剩餘時間。但是S-Class與其同電動EQS兄弟共享的增強現實集成，將即將到來的轉彎顯示為隨著十字路口越來越近的箭頭，並在自適應巡航控制處於活動狀態時突出顯示交通。儀表顯示器中內置的眼動追踪攝像頭，總是在需要的地方顯示信息，它可以在特技3D模式下運行，以獲得一點額外的視覺效果。由於方向盤上的觸摸板式按鈕，可以輕鬆瀏覽許多可用的佈局和項目選擇。

 

●MBUX信息娛樂系統的更新版本

S580中間的大屏幕運行著在其他所有Merc中看到的MBUX信息娛樂系統的更新版本，並且它的工作原理和以往一樣好。它將運行無線Apple CarPlay和Android Auto，但中控台上還有四個USB-C端口供前排乘客使用。觸摸屏感應極靈敏，令人印象深刻。顯示屏的底部顯示氣候控制，下面有一些物理按鈕，用於改變駕駛模式、調高音量、開啟危險燈或讀取指紋以調出個人設置（非強制性）。

 

●觸摸滑塊控制天窗

這款S580設有兩個天窗，每排一個，並且它們由觸摸滑塊控制，無論手指向哪個方向移動，它都能完成所有工作—打開和關閉前面板、傾斜前面板、接合前面板的遮陽板。

 

令人無法忽視的是2021年S580的駕駛性能，它是市場中最好的，具有自適應空氣懸架，可以消除路上幾乎每一英寸的不平路面，全程駕駛始終感覺平穩順滑。S-Class駕駛在路上，配合完善隔音玻璃設備，司機和乘客都處身於寧靜的空間與車外另一邊的世界隔絕。當進入Sport或Sport Plus模式時，懸架會降低並變硬。

 

●動力系統電氣化

S580的動力系統非常流暢。4.0升雙渦輪增壓V8引擎，可產生496馬力和516磅英尺的扭距，並通過48伏輕度混合動力系統進行增強。該系統通常在離開時可以再投入21馬力和184磅英尺的功率停止或將加速器推入防火牆。V8本身就很強大，但有了這種電氣化，九速自動變速器幾乎使駕駛者無法察覺變速時的變化，EPA對S580的評級為17mpg城市和25mpg高速公路，行駛暢順時更可接近30mpg 。

 

●極佳的駕駛員輔助工具

標準全速自適應巡航控制與車道保持輔助相結合，使車輛以交通速度保持在車道中心，消除長途駕駛的乏味，但仍然需要雙手放在方向盤上，眼睛指向道路。然而，在加速時，駕駛員輔助系統會進行軟輸入並保持乘坐舒適。停車時的一刻信息娛樂屏幕可以顯示汽車周圍的360度區域，駕駛者可以在屏幕上扭轉和旋轉，以確保車保持在所有路線上。停車傳感器與環境照明相結合，在車離牆壁或另一輛車太近時，給駕駛者額外的警告。

傳統懐舊的引擎蓋裝飾，節節領先其他車系傲視同群。
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S580的內飾設計大量採用了Vision EQS的理念設計。
S580的內飾設計大量採用了Vision EQS的理念設計。
2021 Benz奔馳S580外觀流暢華麗。
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