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壯齒韶颜有得回植牙 讓牙齒在新的一天亮起來

紐約訊
最先進的植牙專用3D電腦斷層影像機。
最先進的植牙專用3D電腦斷層影像機。

根據統計，美國有超過三分之一人口缺牙保，同時又有很多人在呵護口腔健康方面缺乏保健知識，牙齒在耆老中更是多有牙病。以往不在意的牙周炎，嚴重時有可能導致牙齒脫落，所以每年的固定口腔檢查和洗牙是必需的。

新的研究顯示，缺牙其實與失智有一定程度的關聯性。缺牙數越多，大腦萎縮的機率越高，失智的風險相對提升。牙齒的保健是與身體健康息息相關的，如蛀牙、牙齦炎、牙周炎和牙齒鬆動，除了有些疼痛帶來的不適之外，另會逐漸影響消化、胃腸等系統，而耗損了整體健康。

根據多年臨床觀察，中老年缺牙病患一半以上都因為沒有注意牙齒的保健，甚至整口缺牙者都不在少數。目前醫界對缺牙的處理方式，可分為傳統牙橋、活動式假牙及人工植牙等三種。

●傳統牙橋、活動式假牙

製作傳統牙橋時，會先修磨缺牙處旁邊的2顆牙齒，用來支撐中間的假牙，也就是所謂的「缺一顆、做三顆」。這種方式會傷害原本健康的鄰牙，且易藏汙納垢，埋下日後牙周病的因數，長久固定橋義齒會縮短天然牙齒的使用壽命。至於活動式假牙，顧名思義是可拆卸式的假牙，雖易於清理，但配戴時異物感較高，且因缺乏牙根，咬合力量較低，咀嚼食物的限制較多。唯一的優點是費用低，但時間久了會使牙齦萎縮。

●人工植牙

牙周炎或牙齒脫落是否真的必須動手術或採取植牙或做假牙呢?其實，牙周炎手術屬於侵入性治療，患者需不需要做任何診治措施，還是必須找專業醫師評估而定。另外，缺牙患者要經評估後才決定。在許多狀況下植牙可能造成感染，還有骨頭軟硬、植體材料、位置及螺紋粗細都關乎成敗。故植牙是視乎身體和口腔健康狀況，並非每一個人都適合。

植牙是在沒有天然牙齒的情況下，植入一個或兩個牙齒以獲得義齒的穩定性和保持力。植牙原則應種在骨質最好及最能支撐牙橋的骨上，但太多植牙體擠在一起，有些根本用不著來支撐牙橋，浪費金錢又徒勞無功，而且植牙體愈多愈難清潔。故必須慎選有經驗的植牙醫師製訂適合您的方案，以防諸多植牙後遺症。

目前「人工植牙」是局部麻醉後，將人工牙根植入人體的上下顎骨，在整個手術過程中，因為有麻醉所以會降低疼痛感，植牙手術後的疼痛及不適感甚至比拔牙更少。換句話說，手術過程中疼痛感覺非常小，植牙手術後的疼痛也是非常輕微。一般而言，植牙使用期較傳統牙橋、活動式假牙長。

由於目前植牙的技術和儀器已經達到成熟的階段，也是嘉惠許多口腔及身體健康狀況良好的患者。最先進的植牙專用3D電腦斷層影像機，該機其優點是準確性高、安全性高、成功率高，因為術前準確模擬植牙角度及位置，達到最少組織破壞、傷口更小流血少、疼痛腫脹更少、時間比以往減少許多。該機廣泛應用於人工植牙，甚至是細微的牙齒根管走向及牙齒與周圍骨頭高度的立體關係，都可以藉由電腦斷層掃描而「e目瞭然」，是牙醫師的第三隻眼，也是植牙的最新利器。

●微創植牙

在1997年美國食品藥品管理局批准，將直徑小於3mm尺寸的微型植入物應用於長期性種植牙領域，尤其適合牙骨較薄的人恢復牙齒功能。此技術稱為「微創植牙」。手術中疼痛感輕微甚至不痛，手術後癒合也很快。由於微創植牙的植入體小，在相對較窄的骨頭區域也無需像傳統植牙要額外植入骨質來拓寬支撐面；即使是不太適合做傳統植牙手術的患者，也可以考慮微創植牙這種更小型的微型植牙技術來重塑自信的笑容。

資料提供：順心牙科

牙齒3D電腦斷層影像。
牙齒3D電腦斷層影像。
3D掃瞄植牙圖。
3D掃瞄植牙圖。

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