格力KINGHOME和GMV風靡北美綠建展會

格力空調適合北美國情和生活習慣的空調品種和節能環保特色。

日前，由於全球疫情 而延期的北美綠建展會（GreenBuild Expo)，終於在加州的聖地牙哥成功的拉開帷幕。格力電器總公司駐北美格力商用總代理攜格力KINGHOME家用空調和格力商用中央機組GMV北美全系列精品，點亮北美綠建展會。

北美綠建展會致力於保護地球、呼籲創新、減少污染排減，是一個在北美享有領域權威和不可替代的展會。全部參展的展商要以其精湛和卓越的環保技術和理念，進行技術切磋和展示。參展商包括享譽北美的設計院、工程院、北美能源局、綠色環保非營利機構、北美地區政府環保非營利機構、環保建材商和空調冷暖製造商。作為世界知名品牌的格力空調，以嶄新的創新技術、獨具適合北美國 情和生活習慣的空調品種和節能環保特色，在展會中獨具魅力。

格力KINGHOME高節能家用空調符合北美國家歷史性的家用市場節能改革。展會中，雖然有疫情，但是參加展會的各界人士仍然是興致勃勃的學習和了解格力KINGHOME空調新的創新技術與安裝要求和理念，特別是對冷暖空調的需求。

北美國家，在近幾年以激勵的方式，正在大力度的通過能源機構進行強力的宣傳和對家用將氣（油）取冷暖更換成熱泵空調節能意識和市場普及。在疫情後，大多數人都在家工作，採用環保節能的空調已經是人們生活中的希望與必須採用的目標，是可以提供身體和身心健康及節能減排不可缺少的重要部分。每天對空調冷暖的依賴，需要有一個迅速有效的節能措施。在北美市場中，目前有90%以上的家庭都是用傳統的氣（油）取冷暖，從2021年開始，大多數的商用樓宇和家用空調都在面對著歷史性的改革更換開始，加上能源局的大力補貼。格力最新品牌KINGHOME家用空調以硬核的實力和技術，得到了能源局的認可，並在美國能源網已上光榮榜，得到的能源補貼比其他品牌高，令空調領域刮目相看。格力電器的展位，一直都是人氣滿滿，得到了很多商業合作的機會。

美國傳統老式的中央空調系統佔據了家用市場的主導。格力電器為北美市場量身定做了一款北美超低溫 超高溫通用戶式機，將格力空調的核心技術：變頻壓縮機巧妙地結合到傳統的定頻中央空調系統。在老式空調不節能、噪音高、機身容易損壞的基礎上，耳目一新的進行了徹底的改革。以創新的新理念將美式中央空調併入到高節能的空調類別，完美配合了全美能源局推廣的減排行動和節能目標。格力KINGHOME牌嶄新的美式通用戶式機可以在超高溫和超低溫的情況下，機身在溫度差距跨度，零下31華氏度和130華氏度之間，不僅可以超越期待值的正常運作，還可以達到高效的50%節能特性。在安裝施工中，客戶可以降低巨額的安裝成本和施工步驟。在可以保留室內裝潢、設計和現有中央管道系統的同時，通過僅僅更換外機，採用格力的新款通用戶式機，就可以為客戶省去一筆可觀的安裝費用和時間。在產品體驗的過程中，客戶可以明顯的感受到在靜音和恒溫舒適方面的提升，提高了客戶的生活品質。「入鄉隨俗」的格力KINGHOME牌新款通用戶式機，得到了北美客戶對格力的青睞。

商用空調的革新也刻不容緩。綠建展會中，格力展位的商用大型中央機組也備受矚目。為了進軍北美市場，格力電器不僅擁有眾多同行的產品類別，也兼併了自己獨有創新的專利空調產品，展現給北美市場。

格力大型中央機組中，三缸雙級變容積比壓縮機，作為專利的核心壓縮機，強有力的在溫度跨越大的幅度中，遊刃有餘地呈現空調性能的卓越品質。既能在沙漠的乾燥高溫地帶做到製冷，又可以在寒風凜冽、冰天雪地的北寒地帶做到制暖，達到了同行品牌望塵莫及的精湛工藝和技術，成為精品之冠。特別是超低溫制暖，可以在北美地區的東岸替代傳統的天然氣、煤氣、油的取暖方式，大量降低傳統取暖方式所造成的污染。

面對東岸人口密集度的特點和樓宇進入老年化，大力度的改革需要穩定可靠的技術來支持必要性的革新。格力的三缸雙級變容積比壓縮機解決了樓宇減排措施的後顧之憂，使得美國東部、中部、加拿大北部等地可以提早進入達標節能和淨化的社會公眾效益，符合北美地區呼籲綠色的大環境。當北美格力商用總代理在展會中，向客戶介紹了紐約州能源局和其他地域能源機構，對格力商用機和KINGHOME家用空調的節能認定時，客戶們紛紛希望能夠在自己的項目中和項目所屬地域得到相同的全線空調為首選。

格力太陽能大型中央空調是另一個享譽全球盛名和矚目的明星產品，在北美毫無意外得到了各界同行在展會中的關注。它的「用空調，不用電！」引起了強烈的反響。太陽能技術在北美並不是一個陌生的話題，在過去的5年中，太陽能總體市場在穩健的擴張。格力電器巧妙地將太陽能和空調結合，不動用額外的轉換技術，空調自帶直流電和交流電的自動合併電網系統，讓空調的需求在大自然賦予的力量中，福利於人。在展會前，北美格力商用總代理與Kentuky Murray State University已經成功在美國坐地實驗安裝太陽能空調，此專案被Kentuky州長在各地推動科技農業發展和擴大再生能源的運用推廣中，成為必談的項目！

與地球共存的綠色建設使命在於各行各業的參與和認知。格力電器的KINGHOME家用空調和格力中央商用機組以時尚，舒適和精湛的形象，讓北美的客戶對節能空調有了新的認知！

北美格力商用紐約總部地址：158-15 Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366；諮詢電話：718-969-6888。