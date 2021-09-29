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消費者熱情反饋 思工作室開放日增至每周五天

紐約訊
思工作室擺設高雅，充滿藝術氣息。
思工作室擺設高雅，充滿藝術氣息。

曼哈頓中城32街的思工作室，為創始於1985年的紐約中華國際貿易公司旗下公司，珠寶銷售業務已達36年，展示銷售由名家設計，限量款各式純金、K金、寶石飾品，始終竭誠為海內外各界人士、大型團體、台胞、僑胞、出國歸國人員服務。為感謝消費者對該公司的支持，從9月起，該工作室特於每周一至周五，下午2時至7時，以批發價對外開放銷售。歡迎收藏家及各界愛好人士前往參觀選購。

思工作室展示銷售的金、銀飾品和鑽石款式，都是出自於名家設計，限量出品，有些款式設計甚至是該工作室特有的。就以掛件來說，很多人喜歡純金掛件，但受限於黃金柔軟度，製作不易，許多K金的設計，一般市面上的純金做不到，但思工作室可以通過手工拉絲、雙面切割、多層交疊等方式辦到，滿足顧客多樣的時尚需求。「純金銀」裏面是純銀，外表為純金手工打造，在現今金價飛漲下，這款「純金銀」就頗受一般消費者喜愛。在思工作室展示的珠寶首飾及鑽石設計，部份是限量款式，同款式在現場大多只有2或3件，甚至已是孤版，有些即使可以追加訂製，但總量數目還是受控制的。

在純金首飾上鑲上寶石，是思工作室相較其他珠寶店之最大特色之一。該工作室聯手世界著名珠寶製造商，克服技術上的困難，在純金首飾上鑲上各樣式的寶石，突顯穿戴者雍容華貴的身分。這樣的純金石首飾是思工作室企業的顧客最青睞的珠寶飾品。

思工作室位於曼哈頓中城32街39號六樓，大樓有保全人員過濾訪客，工作室內擺設高雅，充滿藝術氣息，提供消費者安全舒適的選購環境。該公司有多年珠寶專業知識及銷售經驗，可為顧客提供珠寶穿戴及配搭建議。以往該公司以接待大型團體為主，現回饋大紐約區消費者，開放工作室，展示該公司美輪美奐、精彩紛呈的設計家款式。限定時段以批發價銷售，機會難得，敬請把握。欲知該公司最新信息，請見每日世界日報該公司廣告。

思工作室營業時間：每周一至周五，下午2時至7時，以批發價零售，可搭乘地鐵B、D、F、M、N、Q、R、W到34 Street Herald Sq.站下車。工作室對面有大型停車場。思工作室(SI' S Studio)地址：紐約曼哈頓32街39號6樓(帝國大廈側面第二條街)，39 West 32nd Street, 6FL, New York, NY 10001；電話：212-630-3666，212-630-1666；傳真：212-630-1669。

設計師Olivia SuChen最新作品「秋」。
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工作 紐約 曼哈頓

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