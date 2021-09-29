我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

整天站立？心臟靜脈中心提醒注意靜脈曲張的危害

紐約訊
心臟靜脈中心創始人金柏均醫生（前右二）以及團隊合照。
心臟靜脈中心創始人金柏均醫生（前右二）以及團隊合照。

心臟靜脈中心（Heart Vein NYC）專精治療心血管疾病和靜脈曲張無創治療。該中心創始人金柏均醫生（MD,FACC）於1982年在韓國首爾國立大學醫學院獲得醫學學位，繼續在約翰霍普金斯大學攻讀博士後研究員。他繼續在賓夕法尼亞大學心臟病學專業進行培訓，並在羅德島醫院的布朗大學完成了介入心臟病學最後的研究。現在，他領導著心臟病醫療團隊專治腿部問題。醫療團隊精通英語、國語、韓語以及西班牙語。

金柏均醫生表示當你發現原本光滑的小腿上，出現了彎彎曲曲、蚯蚓似的凸起，一條條血管呈現出「青筋畢露」的感覺，那麼很有可能靜脈曲張已經找上你。 靜脈曲張不只是老人專利，需久坐或久站的上班族、懷孕婦女和運動員等也容易罹患，建議若發現腿冒青筋、蜘蛛網般紅斑、蚯蚓般突起的血管或是小腿莫名感到痠、痛、脹，最好就醫。

大家千萬不要以為靜脈曲張只是影響美觀而已，其實可能造成嚴重後果。靜脈曲張使得血液迴流不暢，累積在靜脈中，使得靜脈壓過高，血管就在皮膚表面凸出了。如果大量血液瘀滯在下半身的靜脈中，它們就不能回到心臟參與正常的血液循環，可能出現胸悶、氣短、憋悶、血壓升高等癥狀。

心臟靜脈中心（Heart Vein NYC）的法拉盛診所服務社區有二十餘年，在曼哈頓中城以及布朗區均有診所，該中心設有最先進心血管核像掃描、運動超音波掃描、彩色超音波掃描、心電圖和24小時心電儀。專治：腿部疼痛、抽筋、麻木、疲勞、潰瘍腫脹、靜脈曲張、胸部疼痛、心悸、呼吸急促、血管擴張、糖尿病、煙癮、高血壓、高膽固醇、肥胖症等等。

中文諮詢：718-255-8880。 網址：heartveinnyc.com。法拉盛地址：136-68 Roosevelt Ave，2C, Flushing NY 11354。曼哈頓地址：727 6th AVE，New York NY 10010。布朗區地址：436 E 149 Street， Bronx NY 10455。

心臟病 高血壓 法拉盛

上一則

紐約醫護拒打疫苗丟工作 領不到失業金

下一則

白石鎮男子 車內自殺亡

延伸閱讀

助災民 商家民代贈萬個麵包

助災民 商家民代贈萬個麵包

紐約客談／解決水患問題 治標不治本

紐約客談／解決水患問題 治標不治本
仁康綜合醫療中心集各科系於一體為僑胞提供一站式醫療服務

仁康綜合醫療中心集各科系於一體為僑胞提供一站式醫療服務
法拉盛華女 長島涉非法按摩被捕控罪

法拉盛華女 長島涉非法按摩被捕控罪

「疫」掃陰霾 法拉盛秋季園遊會吸千人

「疫」掃陰霾 法拉盛秋季園遊會吸千人

熱門新聞

法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54
秋天樹葉變色後的山景相當迷人。(取自Adirondack Scenic Railroad臉書)

紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊

2021-09-24 02:10

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限