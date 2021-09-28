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雅詩蘭黛好禮相送優惠至10/09紐約新澤西Cosmos國世貿百貨店供應現貨

紐約訊
2021年雅詩蘭黛(Estee Lauder)禮品贈送在Cosmos熱烈展開。
2021年雅詩蘭黛(Estee Lauder)禮品贈送在Cosmos熱烈展開。

2021年雅詩蘭黛(Estee Lauder)禮品贈送已經開始了。凡在10/09之前，到國世貿精品百貨店(Cosmos Department Store)購買雅詩蘭黛產品滿$38.50，即可得到價值$160的豪華禮品包一份，包含抗皺眼霜、保濕霜、清潔霜、粉色唇膏、口紅、黑色睫毛膏以及精美化妝包。如果購買滿$80，另附送一瓶滿裝特潤眼部超能量修復霜（有三鍾可以選擇），歡迎僑胞前往選購。

1946年，雅詩蘭黛夫人憑著「為每位女性帶來美麗」的渴望，創立了雅詩蘭黛品牌，同時推出了她的第一款產品，也就是由她當化學家的叔叔研發的一瓶護膚霜。當1953年來臨之時，「雅詩蘭黛」推出具有革命性意義的Youth-Dew香水，為該公司贏得了「不斷創新、精於研發、品質優良」的美譽與評價。如今，雅詩蘭黛所生產的護膚、彩妝以及香氛產品，都成了科學與藝術的完美結合，其系列產品已在全球130多個國家銷售。

專門經營奢侈品牌的國世貿精品百貨店，在美成功經營40多年，授權代理了30多個世界頂級的奢侈品牌，所有商品均有100%的品質保證。從珠寶首飾到頂級手錶，從奢侈皮包到化妝品，幾乎都可以在那兒找到，包括卡地亞 （Cartier）、伯爵（Piaget）、蕭邦（Chopard）、萬寶龍（MontBlanc）、寶格麗（Bvlgari）、施華洛世奇水晶（SWAROVSKI）、巴寶麗（Burberry）、香奈兒（Chanel）、愛瑪仕（Hermes）、龍驤（Longchamp）、菲拉格慕（Ferragamo）、達米阿尼（Damiani)、SAS、倩碧(Clinque)、雅詩蘭黛、蘭蔻 (Lancome)、SK-II、嬌韻詩（Clarins）、萊珀妮 (La Prairie)、海洋之谜以及思希利等。為了多方滿足消費者的購物需求，該店在不同季節和節假日，還會舉行各種不同的打折促銷活動，敬請密切關注期待。

國世貿精品百貨店皇后區地址： 150-24 Northern Blvd., Flushing, NY；電話: 718-661-3416。新澤西州地址：1642 Schlosser St., Fort Lee, NJ；電話：201-592-9211。

新澤西州 皇后區

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