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優越健保 (愛心村) 法拉盛、布魯克林設社區中心 附近民眾可就近諮詢

紐約訊

VillageCareMAX優越健保(愛心村)為即將啟動的健保計劃年度投保開放期(AEP)，分別設在法拉盛緬及布碌崙日落公園七大道的社區中心經已準備就緒，歡迎前往諮詢優越健保(愛心村)的Medicare綜合健保優越管理計劃福利或其他醫療保健選項的問題。

優越健保(愛心村) VillagecareMAX是VillageCare的一部分，為超過18,000名會員提供服務，以其在幫助保持社區健康和活力方面所發揮的作用而自豪。VillageCare是一家以社區為基礎的非牟利健康保險機構，40多年來一直為社區提供高品質的專業服務，為患有慢性疾病、具有紅藍/白卡的耆老、殘障人士提供優質專職的愛心服務，並為傷殘、體弱人士以及耆老解決健康煩惱。

VillageCareMAX是紐約市發展最快的健保公司之一，繼兩年半前開設法拉盛社區中心以來，已服務了3000多位華裔耆老和會員，該公司又於七月拓展至布碌崙社區，便於日落公園週邊的居民獲得醫療保險和醫療補助福利方面的幫助。社區長者可於辦公時間親臨社區中心諮詢和加入優越健保(愛心村)健保計劃。並歡迎現有VillageCareMAX會員前往中心，獲得專業會員服務。另VillageCareMAX繼續致力保障承保會員獲得良好專業護理，並將其服務著重於幫助有長期護理的個人保持居家照護安全。

優越健保(愛心村)社區中心現均嚴格遵照CDC衛生防疫指引規定執行員工及訪客均須佩帶口罩，並確保適當的社交活動距離。此外，每天均有專業清潔公司對中心辦公室環境及設施進行深層清潔消毒。同時辦公室內為員工和到訪者備有了洗手液、口罩和防護手套。

優越健保(愛心村)注重推廣Medicare Total Advantage Plan聯邦保健綜合優選計劃。凡是18歲以上，擁有Medicare以及Medicaid，居住在皇后區、布碌崙、曼哈頓和布朗士的人士，符合療養院護理級別的，歡迎隨時到愛心村法拉盛辦公室諮詢瞭解。計劃的2022年度福利包括：每月高達$225的豐厚非處方藥OTC和食品雜貨福利、免費醫生上門治療、無限制的交通接送，和高達50次的針灸和理療，以及眼鏡和齒科服務，加入計畫者可以出國3個月計畫不中斷。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)布碌崙社區中心地址﹕6120 7th Ave., Brooklyn, NY 11220；電話：(718)517-2650，周一至周五/每單周六上午9時至下午5時。VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址﹕41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，周一至周五/每雙周六上午9時至下午5時。歡迎社區內有需要的民眾親臨諮詢，或致電預約：1-718-517-2600(有中文專員接聽)。

健保 法拉盛 布碌崙

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