優越健保 (愛心村) 法拉盛、布魯克林設社區中心 附近民眾可就近諮詢

VillageCareMAX優越健保 (愛心村)為即將啟動的健保計劃年度投保開放期(AEP)，分別設在法拉盛 緬及布碌崙 日落公園七大道的社區中心經已準備就緒，歡迎前往諮詢優越健保(愛心村)的Medicare綜合健保優越管理計劃福利或其他醫療保健選項的問題。

優越健保(愛心村) VillagecareMAX是VillageCare的一部分，為超過18,000名會員提供服務，以其在幫助保持社區健康和活力方面所發揮的作用而自豪。VillageCare是一家以社區為基礎的非牟利健康保險機構，40多年來一直為社區提供高品質的專業服務，為患有慢性疾病、具有紅藍/白卡的耆老、殘障人士提供優質專職的愛心服務，並為傷殘、體弱人士以及耆老解決健康煩惱。

VillageCareMAX是紐約市發展最快的健保公司之一，繼兩年半前開設法拉盛社區中心以來，已服務了3000多位華裔耆老和會員，該公司又於七月拓展至布碌崙社區，便於日落公園週邊的居民獲得醫療保險和醫療補助福利方面的幫助。社區長者可於辦公時間親臨社區中心諮詢和加入優越健保(愛心村)健保計劃。並歡迎現有VillageCareMAX會員前往中心，獲得專業會員服務。另VillageCareMAX繼續致力保障承保會員獲得良好專業護理，並將其服務著重於幫助有長期護理的個人保持居家照護安全。

優越健保(愛心村)社區中心現均嚴格遵照CDC衛生防疫指引規定執行員工及訪客均須佩帶口罩，並確保適當的社交活動距離。此外，每天均有專業清潔公司對中心辦公室環境及設施進行深層清潔消毒。同時辦公室內為員工和到訪者備有了洗手液、口罩和防護手套。

優越健保(愛心村)注重推廣Medicare Total Advantage Plan聯邦保健綜合優選計劃。凡是18歲以上，擁有Medicare以及Medicaid，居住在皇后區、布碌崙、曼哈頓和布朗士的人士，符合療養院護理級別的，歡迎隨時到愛心村法拉盛辦公室諮詢瞭解。計劃的2022年度福利包括：每月高達$225的豐厚非處方藥OTC和食品雜貨福利、免費醫生上門治療、無限制的交通接送，和高達50次的針灸和理療，以及眼鏡和齒科服務，加入計畫者可以出國3個月計畫不中斷。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)布碌崙社區中心地址﹕6120 7th Ave., Brooklyn, NY 11220；電話：(718)517-2650，周一至周五/每單周六上午9時至下午5時。VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址﹕41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)，周一至周五/每雙周六上午9時至下午5時。歡迎社區內有需要的民眾親臨諮詢，或致電預約：1-718-517-2600(有中文專員接聽)。