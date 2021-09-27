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法拉盛韓式靈猴麵館新張 力推一人份韓式套餐

紐約訊
靈猴麵館門面以巨猴圖像作為幸運吉祥的表徵。
靈猴麵館門面以巨猴圖像作為幸運吉祥的表徵。

新張未久、已受紐約時報好評的法拉盛靈猴麵館(Monkey Noodle Bar)，推出一人份韓式套餐，講求衛生，兼且健康味美，份量十足。主打特餐計有豬脊骨燉湯、牛肉湯麵、海鮮湯麵、豬脊骨火鍋以及辣味雞湯麵等，附小菜及麵或飯。此外，海鮮青蔥煎餅也是必點招牌佳餚。麵館歡迎華人品嚐。

韓裔老闆高麥可先生透露開店緣由透露，這一切要從45年前說起。當時他的祖母在韓國首爾經營家庭麵館，現在雖然早已歇業，但那濃稠的湯頭、彈牙的麵條的好滋味，是他畢生縈繞心頭、永難忘懷的美好記憶。移民美國長達卅年的高老闆，一直有在僑居地傳承分享祖母好手藝的想法，直到最近天時地利人和各方面的條件均已到位，終於選擇在韓僑與華人聚居最集中的法拉盛，實現他的開設麵店，發揚除了烤肉以外的其他韓式料理之精髓與亮點。

高老闆開麵館的構想正好搭上近年東風西漸，亞洲湯麵在美國異軍突起的這股勢頭。他分析，西方飲食文化裡原本並不缺湯與麵，但兩者多為分而食之，湯是湯，麵是麵，鮮少像亞洲湯麵將湯與麵共冶一爐，變化出萬千花樣，滿足普羅大眾味蕾享受。高老闆有鑑於此，抓住了這股亞洲湯麵的熱潮，適時開設靈猴餐館，專攻韓式湯麵，葷素集於一碗，一碗便是一餐，並以碗麵為主角，組合成營養平衡豐富的套餐，方便實惠，特別符合現代年輕單身族群以及小家庭之飲食習慣。

高老闆介紹，湯麵的精華在湯底。該麵館至少用七種食材熬製大鍋湯底，諸如大白菜、洋蔥、青蔥、薑、蒜、櫻桃蘿蔔(Radish)外加蛤蜊等一起小火燉煮數個鐘點，最終得出不油不膩的濃縮膏湯。於此同時，湯麵的另一要角是麵條也有講究。該店以家庭手工自製刀削麵，軟韌適中，不失筋道。在該店巧手烹調下，完美結合精製的湯與麵，因而能成就一碗令人口齒生津，回味無窮的湯麵，再佐以泡菜與醃菜等小菜，就是令人感到幸福滿足的一餐。

為何餐館以靈猴為名？高老闆解釋，在韓國文化裡，守護土地的十二生肖中，猴排第九，是母愛、出仕、辟邪的象徵，韓國人視猴子為幸運吉祥物，因而被靈猴餐館選中當作商標，並將猴子的卡通肖像畫滿餐館內外，作為廣為招攬的利器了。

靈猴麵館地址：41-27 162nd St, Flushing, NY 11358 (Q12、Q13、Q28等多路公車直達)，距離北方大道僅一個半街口的；電話：718-737-7956。

靈猴麵館主攻豬脊骨燉湯套餐，質樸家常，暖心暖胃。
靈猴麵館主攻豬脊骨燉湯套餐，質樸家常，暖心暖胃。

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