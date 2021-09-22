拜登顧問：新冠疫苗數據令人驚恐，強烈建議N95口罩

華爾街日報報導，以色列 變種病毒株研究表明輝瑞疫苗 注射六個月後保護力降至16%。 另據報導白宮 首席防疫顧問佛奇在看到以色列尚未公開的最新疫苗研究後說，“數據令人驚恐” 。 在以色列正式公開這份數據之前，美國 是不會、也沒有資格說出他們究竟看到了什麼樣“驚人的數據”的。消息人士表示，以色列預計下月才會公開的數據表明，輝瑞疫苗對重症及住院的保護力會隨時間減弱，甚至對輕症而言也是如此。

68歲的的新冠病毒顧問及流行病學家Osterholm在接受 CNN 採訪時說，大家應該戴 N95呼吸過濾器，因為這種口罩 對抗新冠病毒更有效。他指出，大部分人戴的布口罩，並沒有辦法有效阻止細菌。像在中西部的野火煙霧污染區，即使經戴上布口罩，仍然可以嗅到很重的煙霧味道。而N95的封閉和過濾效果要明顯好很多。 Osterholm 說自己最近都在戴N95.

80高齡的白宮醫學顧問佛奇 Dr. Anthony Fauci 也提到，我們從藥店所買的典型口罩並沒有辦法有效地阻止病毒傳染。前美國聯邦食品藥物管理局（ U.S. Food and Drug Administration FDA）局長Scott Gottlieb 強調 ”口罩的質量是極其重要的。如果您能戴上 KN95或 N95，那您會更安全。”

N95是一種特別呼吸過濾器口罩，在空氣入肺前，可以過濾掉有害的顆粒物。呼吸過濾器通常用於醫療機構，與寬鬆的外科口罩或布口罩不同，N95在設計上貼合緊密，在鼻子和嘴周圍形成密封閉環。哈佛大學公共衛生學院表示，由於N95極為貼附，可能不是最舒適的選擇，但在疫情特殊時期，N95是人們最好的防護選擇。

疫苗的研發及推廣永遠是滯後於病毒變異的。而N95、KN95口罩是以不變應萬變的最可靠保護。疫苗並不是可以高枕無憂的保護傘。 Delta剛剛有放緩跡象而更強大Delta+和Mu（Covid variant B.1.621）的又開始蔓延。從疫苗出現前直到今天，N95和KN95口罩一直是前線醫生和護士最寶貴的防線。疫苗的有效性差異很大—取決於疫苗的品牌、 新冠 那種變體、接種的時間以及接受者的健康狀況—但優質的口罩新冠預防性能不會改變。口罩不需要為每個新變體發明、重新發明、製造或購買新品。好的口罩可以為每個人提供最穩定的保護，包括患有基礎疾病或慢性病的人，甚至免疫功能低的人。今天的N95、KN95對 Delta+和 Mu防禦變體有效—也將對 Sigma、Upsilon、Omega 和任何其他可能出現的變體有效。

SeattlePPE長期致力於為醫療機構專供PPE產品。公司曾多次受到NBC，AP和Fox的新聞報導。在度過了過去一年的醫用口罩嚴重短缺後，SeattlePPE近期開始為民眾提供多種通過美國疾病控制和預防中心（CDC）檢驗的最高性能N95, KN95口罩呼吸過濾器及其它防疫保護品。美國產 ALG Health N95 手術級呼吸過濾器口罩在疫情期間保護了數百萬美國醫護人員的身體健康。現在市面上的很多N95都是假冒偽劣產品，有些僅過濾20-30%，遠低於防毒必須的95%。大家在購買的時候一定要選擇經過CDC測試的，一定要認準SeattlePPE醫用口罩。請參考防護口罩類別功效對比表幫助大家選擇最適合自己的口罩。

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