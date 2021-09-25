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社區醫療服務機構聯合舉辦「孕產、新手媽咪及家庭健康」免費網上系列講座

紐約訊
社區大型醫療服務機構聯合舉辦「孕產、新手媽咪及家庭健康」免費網上健康系列講座。
社區大型醫療服務機構聯合舉辦「孕產、新手媽咪及家庭健康」免費網上健康系列講座。

由亞美醫師協會與親情健保計劃、瑪摩利醫院以及紐約長老會下城醫院聯合舉辦系列健康講座，自9月23日起，每星期四提供不同主題，旨在幫助處於疫情期間的新任產婦或媽媽及家人，對於新生兒或兒童看護、家庭健康或焦慮等問題進行詳細指導，眾多醫生及專家將解答社區民眾的相關問題。歡迎大家屆時積極參加，為自己構築一個健康的家庭。

「孕產、新手媽咪及家庭健康」系列主題講座自9月23日起，每周四下午四時開始，具體日期及主題如下：

* 9月23日 產前護理、母乳喂養

* 9月30日 新冠對兒童的影響

* 10月07日 新生兒護理

* 10月14日 新冠預防—補充營養、加強免疫、增加運動

* 10月21日 住院安排及產後護理

* 10月28日 疫情期間的計畫生育和育兒安排

民眾可通過 Zoom進入講座https://nyph.zoom.us/j/96624494029，會議編號：966 2449 4029 (無需密碼)，也可使用電話收聽講座 1-212-225-8997，會議編號：966 2449 4029 #。

亞美醫師協會Coalition of Asian-American Independent Practices Association (CAIPA)，是大紐約最成功的獨立醫師協會之一，擁有1200多家私營醫生診所，涵蓋70多個專科。醫生網路目前在亞裔社區為約50萬病人提供醫療服務和護理。我們的使命始終是團結頂尖的專業醫療人員，提供高質素的護理服務。

紐約 疫情 亞裔

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