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AARP 樂齡會「Make Your Move 創業大賽」最高獎金1萬元

紐約訊

AARP樂齡會第三年度Make Your Move創業大賽(Make Your Move Entrepreneurship Contest)，以幫助有抱負的企業家和45歲及以上的小企業主，促進他們的創業精神和目標。比賽於9月9日至10月22日舉行。參賽者必須在比賽分享其職業目標、在疫情中所面臨的挑戰，以及如果有機會他們會問及Fubu 創始人兼首席執行官和ABC電視節目Shark Tank中的Daymond John的問題。兩名大獎得主將分別贏得$1萬元和與Daymond John的一對一視像會議。參與者只需要報名便有機會贏取$1,000元。

AARP樂齡會亞裔美國人和太平洋島民觀眾策略，多元化、公平和包容辦公室的副總裁Daphne Kwok說道：自2019年以來，AARP樂齡會昂然舉辦了Make Your Move創業大賽，以慶祝、表彰和支持希望重振職業生涯的年長企業家。隨著人們生活和工作的時間越來越長，年長的員工擁有多年的重要經驗和技能，他們可以利用這些經驗和技能讓他們的企業起步。

比賽於美國東部時間2021年10月22日晚上11:59結束。抽獎活動規則(用於電視和電台廣播的廣告、用於平面印刷品的廣告、用於在線的非橫幅廣告)無需購買。美國50州(哥倫比亞特區)的合法居民，年齡在45歲或以上。在禁止的地方無效。比賽及抽獎活動將於2021年10月22日結束。如要了解官方規則和詳情，獎品說明及參加抽獎請瀏覽https://sweeps.aarp.org/makeyourmove2021。

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲或以上的人群享有自我選擇的生活方式。AARP樂齡會在全國范圍內擁有近3800萬成員，它鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要的事情：健康保障，財務穩定和個人成就感。AARP樂齡會還發行全國最大的發行出版物：《AARP樂齡會雜誌》和《AARP樂齡會簡報》。

了解更多信息，請瀏覽中文官網chinese.aarp.org或關注AARP樂齡會微信公眾號。

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