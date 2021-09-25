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韓裔洪在光博士提供營養針 生活飲食不規律 IV營養針補充養分

紐約訊
洪醫師是美容與內科專科醫師，提供多元化的醫療服務。
洪醫師是美容與內科專科醫師，提供多元化的醫療服務。

洪在光(Jaek Hong, M.D.)全科醫美診所不僅提供一般全科醫療，且提供植毛髮、全內科、移民體檢服務。洪在光醫師具有美國內科醫師文憑執照，在注射營養針方面有資格為病患者進行注射醫療服務。診所有會說普通話的華語人員，歡迎前往該中心洽詢。

如今，移民人士生活壓力很大，每個人為了個人生活及家庭奔波勞累，導致營養失調，最後接連病症纏身。洪醫師表示，因有些曾做過手術、開過刀、罹患重病的患者，會因為各身理原因產生反胃；甚至沒有胃口，無法正常進食等所造成營養不足。患者除了能夠提供靜脈營養之外，還有白蛋白、靜脈營養裡頭通常包含的醣類、蛋白質和脂質等成分，還能依病人需求加入維生素、礦物質等。

洪醫師指，營養針(營養點滴) 一般來說適用於長期重病、無法正常藉由飲食來獲取養分的病患，則長期處於壓力、工作勞累者，營養針也可適用。營養針大致可分為白蛋白和靜脈營養兩種。不論是哪一種，務必要經過醫師的評估才可。該診所提供的多種營養點滴包括：電解質(ELECTROLYTE)、維他命(VITAMINS)、蛋白質(PROTEIN)，都是健康人體日常所需要的基本營養成分。洪在光內科醫師提供的營養針醫療(IV NUTRITIONAL THERAPY)，能夠幫助人體提供足夠和需要的養分。

洪醫師診所皇后雷射抽脂中心服務多元，在雷射美容包含除疤、除斑、除皺、美白、去粉刺、縮小毛孔、改善痘疤、除毛、除痣、除肉芽、除刺青紋眉眼線、柔膚消除血管瘤、改善臉部泛紅等。

洪在光醫師醫美診所地址：39-15 Union Streeet，Flushing, NY 11354（法拉盛友聯街夾羅斯福大道)；電話：718-886-6300。

移民 美國 法拉盛

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