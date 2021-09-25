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新澤西 Red Bank Arthur Murray 舞蹈中心招生中 名師一對一教學

紐約訊
Linas Koreiva老師和舞伴在舞池中優雅的翩然起舞。
Linas Koreiva老師和舞伴在舞池中優雅的翩然起舞。

新澤西Red Bank的Arthur Murray舞蹈中心是由著名國標舞名師Linas Koreiva親自主持教學，中心開業多年，桃李天下，眾多學生在世界各大賽事中屢獲大獎，在圈中享負盛名。中心師資優厚，導師陣容中具有不同的專業教學資格，為成人、青少年及兒童提供多個專業舞蹈課程，當中包括成人社交舞課程、成人拉丁舞課程、青少年拉丁舞課程、婚宴開場舞課程及兒童拉丁舞課程等等，設有多個舞蹈教室。歡迎喜愛舞蹈的僑胞前往諮詢觀摩，新進學員還有特別的優惠。

Arthur Murray舞蹈中心名師Linas Koreiva出生於波蘭，6歲就開始習舞。多年的職業生涯為他贏得的眾多的榮譽，1997年和他的舞伴Aira Bubnelyte贏得了21歲以下的著名的黑池大賽的冠軍；1998年的荷蘭公開賽冠軍；德國公開賽冠軍；哥本哈根公開賽冠軍；2004年的波蘭全國冠軍；當2005移民美國時獲得了全美職業賽第二名。輝煌的成績讓他蜚聲國標舞圈。而且他的學生們也都是非常出類拔萃，包括Hye Kyong Park連續4屆的全美冠軍，2017的黑池冠軍及2021年的帝國冠軍賽第一名等；JulieYoh也獲得了 Arthus Murray世界公開賽的冠軍。

據Linas Koreiva老師介紹之所以會致力於教學事業是因為他認為舞蹈是最理想的運動方式。眾所周知適度運動和合理的飲食習慣是保持苗條身材的關鍵，這已不是什麼秘密，然而，對於大多數人來說，在跑步機上花 30 分鐘或在街區慢跑五次的做法是非常乏味的，然而跳舞恰恰相反它既有趣味性又非常的減壓。他表示對於日程繁忙的人來說，國標舞不僅是一項有益身心的運動，又是一種讓您對美好生活激情的原動力，還可以幫助您改善態度增加您在社交上信心，並且在於保持健美的體態，優雅的氣質都有極大的幫助。他強調浪漫的國標舞可以增進情侶之間的感情，為生活注入浪漫的因數也是維持婚姻生活長久的秘訣之一。

由Linas Koreiva執教的新澤西Red Bank Arthur Murray舞蹈中心多年來致力於推廣舞蹈及培養舞蹈興趣者，所有課程由淺入深，適合大人或小童參加。為配合不同程度的學員，中心的舞蹈教室以循環式教學，讓學員可以按程度隨時加入。舞蹈中心教學舞步包括：華爾茲、探戈、狐步、快步、維也納華爾茲、倫巴、恰恰、森巴、牛仔舞、鬥牛舞等等。

Red Bank Arthur Murray舞蹈中心開放時間：周一至周五：1:00pm-10:00pm；周六：11:00pm-3:00Pm。地址：140 Broad St, Red Bank, NJ 07701。網站：https://arthurmurrayredbank.com/，咨詢熱線：732-383-6501。

Linas Koreiva老師和舞伴在舞池中優雅的翩然起舞。
Linas Koreiva老師和舞伴在舞池中優雅的翩然起舞。

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