年輕人都想買！ 專家：後疫情時代 這個保險不可少

掃描二維碼，觀賞完整理財講座。

9月在全球被定義為Life Insurance Awareness Month（人壽保險 宣傳月），主旨是幫助一般民眾了解擁有足夠人壽保險的重要性，鼓勵大家為了保護自己和摯愛親人而做好準備，並有所擔當。美國 壽險行銷調研協會LIMRA(Life insurance Marketing and Research association）公開研究指出：如果工薪族意外死亡，42%的美國家庭將在六個月內面臨經濟困難，甚至有25%的家庭將在一個月內遭受經濟損失。另一項公開的研究則表明：受到疫情影響，今年已有36%的美國人計畫購買人壽保險，至於千禧一代，有將近48%的人表示將會計畫購買。

《牛理財NEW理財》第七支影片「壽險與遺產規劃」於日前上線，本期節目邀請到對於此議題有著深厚研究及豐富經驗的專家高曉蘭女士擔任主講人。她不僅持有CLTC長期護理規劃師資格，屢次獲得公司及業界的各項殊榮，共23次榮獲紐約人壽執行委員會和總統委員會獎，同時也擁有「百萬圓桌」協會終身會員及Senior NYLIC的頭銜。

高女士將帶領線上觀眾以積極態度去面對這個議題。欲觀看完整理財講座影片，請至連結：bit.ly/wjniu9或掃描本文二維碼前往觀看，觀影完畢後別忘了參加第七期有獎問卷活動，答案就藏在影片中，填妥問卷送出即可參加抽獎。本期頭獎為$250 Amazon電子禮卡，總獎金高達$500！有興趣的讀者可掃描片尾二維碼或參照YouTube 影片說明或留言處共襄盛舉。上一期問卷活動的幸運頭獎得主為來自加州的Jasmine Li，將獲得$250 Amazon電子禮卡乙張。完整得獎名單已公布於第六期YouTube影片留言處及世界新聞網活動頻道。

送出問卷後，亦可報名紐約人壽於 9/27/2021周一東岸時間晚間7點30分舉辦的正式講座，將會針對本期議題提供更高技術含量的專業內容分享，感興趣的讀者切勿錯過。為幫助廣大讀者能夠方便無礙地獲取專業知識，世界日報從今年2月開始陸續推出「2021《牛理財NEW理財》微講座系列影片」，以《當下時局財富規畫的掌控策略》、《退休收入的靈活性》、《企業主的商業規畫》、《長期護理計畫講座》、《跨國居民的資產規畫》等不同主題講座，帶領民眾探討了稅務、退休，甚至是中小企業規劃的相關內容，並邀請金融市場及理財領域相關的專家與規劃師擔任講者，以主題問答的方式，為廣大華人社區分享後疫情時代的投資方向及財務規劃。

有興趣的讀者可搜尋YouTube頻道「世界日報活動 World Journal Event」觀賞影片。