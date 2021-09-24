費城LIVE!酒店大賭場樂富小館推出中秋節溫馨體驗

費城LIVE! Casino & Hotel Philadelphia旗下的中餐館樂富小館。

璀璨星光，七彩燈籠，巨月投影，共慶金秋。費城 Live!賭場及酒店（Live! Casino & Hotel Philadelphia）日前宣布，旗下提供正宗亞洲特色風味美食 的餐廳樂富小館（Luk Fu 900 Packer Ave., Philadelphia, PA 19148）將於 9月中旬開始換上全新中秋裝飾，帶領客人踏上一場身臨其境、慶祝季節更替的旅程。餐廳將掛上閃爍燈光、七彩燈籠、還有美麗的花卉和一輪巨形月亮投影供顧客欣賞。樂富小館的專業調酒師也將調製各款閃閃發光的璀璨雞尾酒，以慶祝步入金秋。

中秋節是華人的傳統慶祝節日。它代表著人們在秋季滿月之時慶祝豐收，這是繼農曆新年之後第二重要的節日。中秋節距今已有3000多年歷史，當時中國 的帝王拜月向上蒼祈求五穀豐登。位於費城Live!賭場及酒店內的樂富小館以現代亞洲美食為基調並輔以獨特的風格，該餐廳並提供林林總總的雞尾酒和清酒選擇。店內五光十色的霓虹燈和藝術元素揉合一起呈現出既別緻而又充滿活力的氛圍，為費城居民和遊客帶來無與倫比的用餐體驗。

地址：900 Packer Ave., Philadelphia, PA 19148；電話：1-833-472-5483；官網：https://philadelphia.livecasinohotel.com/。