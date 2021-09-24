朱&施聯合律師樓建議如何辨別IRS或領事館電話詐騙

朱&施聯合律師樓表示，常見的騙局包括IRS 電話詐騙 和領事館詐騙，許多華人無法辨別。因此，律師樓律師就此提出辨別方法。

●IRS電話詐騙

雖然國會在針對詐騙案件不斷完善立法，但類似案件仍然層出不窮。對此，IRS在其網站上提醒民眾要小心電話詐騙，並列出了五種識破稅務電話詐騙的簡易方法：

1、國稅局從不會未郵寄帳單就打電話告訴您欠繳稅金；也不會使用不請自來的電子郵件，手機短訊，或者任何社交網路平臺討論您的稅務資訊。

2、IRS的稅務稽查有一套嚴格程式，讓納稅人有機會對欠繳的金額提出質疑或是上訴，絕不可能一打電話上來就要錢。

3、IRS 不會要求您使用某一種付款方法來繳稅，如預付借記卡。

4、也不會在電話上要求信用卡或借記卡號碼。

5、IRS 人員絕無可能對納稅人使用諸如逮捕，沒收財產等威脅性的語言。

資深猶太律師提醒您，IRS騙局一般設計精巧，且電話裡的工作人員聽起來似乎也十分專業非常有說服力。但是，IRS是不會僅僅因為您沒有支付所得稅就威脅會對您進行調查、起訴、逮捕等行動。如果只是在報稅的過程中有錯誤，或者沒有支付能力，都不是犯罪。只有故意逃稅、偷稅、虛假申報退稅才是犯罪，才會面臨調查指控。IRS是不會在沒有郵寄帳單通知您報稅出現問題的情況下，打電話要求您立即補稅的。同樣，IRS也不會在不給您機會申訴補稅金額的情況下，要求您立即補上稅。

●領事館電話詐騙

中國 駐美總領館曾不止一次發布公告，提醒在美中國公民警惕電話詐騙。總領館表示：旅居海外的中國公民如在中國涉案，我駐外外交機構不會通過電話核實個人資訊，尤其是個人銀行帳戶資訊。如果接到類似電話，不可盲目輕信，更不要輕易按照對方要求轉帳打款。謹慎提供個人資訊，尤其涉及銀行帳戶資訊。接聽陌生人電話時如出現交通事故、孩子被綁架、涉及到司法案件等資訊要冷靜，可先掛斷電話，通過正常管道合適情況後在作進一步處置。

資深律師提醒您，針對這些情形，要認清詐騙，需要注意三個關鍵問題。首先，中國駐美使領館和國內政府機關不會以電話方式通知海外華人有涉及國內的案件需要處理，更不會要求接電人回撥任何電話號碼進一步聯繫。其次，是否申請護照履行證件屬於個人意願行為，中國駐美使領館不會打電話通知當事人護照證件過去需要延期或補辦並需通過轉帳方式繳納有關費用或罰款，也不會通過電話想任何人索要銀行卡或帳戶資訊。再次，即使在緊急情況下，有比如「親人意外身亡」、「孩子被綁架」之類的突發事件，中國領事館電話通知當事人時也不會談及銀行帳戶、轉帳等事。

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