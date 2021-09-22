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招聘普選口譯員，最高可賺取2800元！

紐約訊
普選口譯員為選民提供翻譯等服務。
普選口譯員為選民提供翻譯等服務。

紐約市將於11月2日舉行普選，選民可以於10月23日至31日在指定的投票站提前投票。紐約市選舉委員會(BOE)現正積極招聘華語口譯員，以協助在紐約市投票的所有語言的市民，使投票變得簡單方便。凡是居住在曼哈頓、布魯克林及皇后區的市民，年滿18歲以上能說流利中英雙語，都歡迎成為口譯員以服務社區，並可賺取高達2800元。

口譯員的職責包括為其他選務人員進行口譯、說明選票，以及指導選民進行投票。口譯員的基本工資為每天250元，若能參與所有9天提前投票日加上普選日當天的工作，會有額外給付。口譯員必須通過考試並接受培訓。有興趣的民眾可上網nyc.electiondayworker.com，或致電1-866-VOTE-NYC登記。紐約市選舉委員會歡迎所有符合資格並願意協助華裔社區參與投票的民眾，盡快踴躍申請。

今年有五項全州投票措施被證實會出現在 11 月 2 日在紐約舉行的投票中。這意味著除了投票選舉市長、市議會議員及其他民選官員之外，紐約市選民還將看到五項關於紐約州憲法修正案的投票提案。這些提案包括重新劃分選區的過程、享有健康環境的權利、選民登記截止日期、無故缺席投票，以及民事法院管轄權等問題。選民將有機會對每個提案投「是」或「否」。

選務人員能夠使用中英雙語流利溝通相當重要，以確保選民了解選舉流程。歡迎大家與親友一起登記成為口譯員，讓亞裔社區的聲音能被聽到！有興趣者請瀏覽官網：https://nyc.electiondayworker.com/，立即登記。

歡迎成為紐約市普選口譯員，最高可賺取2800元！
歡迎成為紐約市普選口譯員，最高可賺取2800元！

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