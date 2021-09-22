百利酒店大賭場斥資逾億翻修完竣為賓客提供更高級體驗

百利酒店大賭場斥資逾億翻修裝潢完竣。

過去一年多新冠疫情 肆虐導致全球經濟和民生備受嚴重衝擊和影響，讓所有公共娛樂場所被迫關閉歇業，由於衛生防疫 措施限聚集，一些賭客和遊客不願重返賭場。自去年7月賭場漸重新開放，並實施許多健康和安全措施，包括體溫檢測 、保持社交距離、防疫隔板、定時清潔、以及將賭場酒店客房入住率限制在50%。

Twin River Worldwide控股集團自去年從凱撒娛樂公司收購的大西洋城百利酒店大賭場(Bally's Hotel & Casino)，藉防疫所限賭場淡靜之際，斥逾億巨資將該酒店賭場重新翻修裝潢全面提昇，期待疫情過後的未來，為賓客提供煥然一新的博彩娛樂優憩享受。

當賓客踏入仍保留著華麗石頂酒店大堂，躍然入眼重新設計配置的雅致摩登前台，廳堂石英石柱與全新寶石格調燈飾等充分體現百利獨特品味。Bally's新酒店大堂酒吧讓它成為大西洋城必看的蒲點之一，並將是連接至賭場創造能量和興奮延續。

Bally's打造全新的高級客房(High Limits Room)，此為百利酒店大賭場的最新成員之一，將為客人提供一個有別於大西洋城的任何其他的更高級的體驗。該私密的High Limits Room專為精英賓客設計，包括19桌迷你百家樂、6桌廿一點、輪盤和擲骰等賭檯，客製牆飾設計和標誌性的天花吊燈，將營造出一個獨特的氛圍，讓精英賓客亦可在配備豪華的高檔休息室放鬆身心，享用電視娛樂和便餐。全新High Limits Room第一期將在10月完工，並於11月投入啟用，使其成為大西洋城博彩娛樂熱點。

百利大賭場的750間酒店客房全新設計設計靈感來自大西洋城的核心和靈魂：海灘與木板路和清新輕鬆的夏日感覺。現代簡潔明淨反映自然環境。客房地毯鑲嵌地板、帶現代梳妝台及淋浴間全新浴室。

雖然Bally's正在徹底改造塔樓，但建築元素使我們能夠有一系列美妙的房型。Bally Tower中的112間轉角帝皇房作為具有額外空間的小型套房，可從客廳和浴室欣賞到美麗海景。客房均備有舒雅長椅、躺椅和咖啡檯的獨立休憩空間，非常適合親朋好友聯誼娛樂。在浴室裡，客人會發現水療般的體驗帶獨立淋浴間和獨立式深浸浴缸，可欣賞海洋和海灣美景。

除了對45至48樓的套房進行全面改造外，Bally's還將結合選定數量的客房，打造16間全新的頂層閣樓公寓風格套房，新套房設計包括用餐區、撞球桌、吧台、客製花灑淋浴等。

Bally’s公司亞裔市場營運執行董事Gary Ng表示：「我們一直希望我們的亞洲賓客在百利集團所有的度假酒店和賭場中都能獲得最佳的耍樂遊戲及休閒體驗。」大西洋城百利酒店大賭場全新正宗亞洲餐廳Red Bowl 88，禮聘香港名廚匠心炮製亞洲風味佳餚美食，誠邀嘉賓食客蒞臨品嚐。

Bally's百利集團現在全美10個州擁有14家酒店賭場，為您提供博彩耍樂、闔家渡假的多種娛樂選擇，包括百利太浩湖、硬石Biloxi等其他渡假酒店賭場。大西洋城百利酒店賭場有賓客熟悉和喜愛的最激動人心的博彩耍樂遊戲，包括百家樂、二十一點、輪盤、西班牙21、牌九、擲骰子、撲克等，要獲得更輕鬆的體驗，也可坐下來玩吃角子老虎機。為即將到來的感恩節，百利在Bally's AC、Bally's Twin River和Bally's Montblue太浩湖多家賭場為各位準備精彩的亞洲娛樂表演，讓賓客與家人一起歡度感恩節假期。

欲了解百利酒店大賭場最新推廣活動和優惠訊息，請瀏覽官網：www.ballysac.com，或致電東方市場部查詢。